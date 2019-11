Klussen vaak nog gezien als taak voor mannen

De rolverdeling tussen mannen en vrouwen lijkt steeds eerlijker verdeeld te worden. Maar, er is één ding dat zeker nog wordt gezien als een mannentaak: klussen. En dat is niet helemaal terecht.

Bij het woord ‘klussen’ wordt nog vaak gedacht aan mannen, maar één op de vijf vrouwen zegt een betere klusser te zijn dan de partner. En een kwart vertrouwt haar partner niet met zware apparatuur. Dat blijkt uit een onderzoek van LaminaatenParket.nl.

Stereotype klusjesman

Bij een klussende man denk je misschien al gauw aan iemand met een winkelhaak in zijn achterzak en een potlood achter zijn oor, maar dat kan net zo goed een vrouw zijn. Tamara Vrielink is hier een goed voorbeeld van. Zij klust al haar hele leven en besloot ruim zeven jaar geleden haar eigen bedrijf te starten: Tamara de Klusvrouw.

Er zijn niet super veel vrouwelijke klussers te vinden, maar het aantal groeit volgens Vrielink wel. „Toen ik een aantal jaar geleden begon, waren er misschien vier andere klusvrouwen in Nederland te vinden. Nu zijn dat er zo’n twintig. Het wordt steeds minder uniek.” Van het stereotype of verbaasde reacties omtrent haar beroep, zegt ze zelf niet veel te merken. „Mensen reageren juist altijd heel erg enthousiast als ik vertel wat mijn beroep is. Totaal niet op een negatieve manier.”

Weinig vertrouwen

Vrouwen hebben ook niet altijd vertrouwen in hun partner als het gaat om werken met zware apparatuur. Zo blijkt uit het onderzoek dat dit zelfs afneemt naarmate het opleidingsniveau stijgt. Van de praktisch geschoolde vrouwen is negentien procent er gerust op wanneer hun wederhelft een zware boor of reciprozaag hanteert. Bij hoogopgeleiden is dit dertig procent.

Vijftien procent van de Nederlandse mannen weet van het meeste gereedschap niet eens waar het voor dient. Een niet geheel verbazend gevolg is dat ongeveer de helft zichzelf of anderen weleens heeft verwond tijdens de arbeid. Bij vrouwen ligt dit wat lager: 29 procent.

Volgens Vrielink valt er niet per se te zeggen dat de één er beter in is dan de ander. „Klussen hangt veel af van inzicht en creatieve oplossingen bedenken”, legt ze uit. „Zowel mannen als vrouwen maken thuis fouten, omdat ze vaak niet precies weten hoe iets nou moet. En daar lopen wij klussers dan weer tegenaan.” Beide hebben kwaliteiten op verschillende plekken. „Mannen zijn gewoon sterker, daar zal ik het niet van winnen. Dus als ik een klus weiger is dat vaak alleen omdat het te zwaar voor mij is. Dan moeten ze maar even lekker een sterke vent nemen.”

Kluskennis

Als het op kennis aankomt, kunnen kerels dit nog wel eens overschatten. Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen liever had gehad dat hun partner hulp had ingeschakeld, in plaats van zelf die klus uit te voeren. „Ik heb mijn vaste telefoon een keer aangesloten op de verwarming. Elke keer als de verwarming aansloeg rinkelde de telefoon”, bekent een mannelijke respondent.