Klaas Dijkhoff noemt wachtgeldrel 'geen nieuws'

VVD'er Klaas Dijkhoff reageerde dinsdagmiddag op zijn wachtgeldregeling. Hij meent dat hij zich gewoon aan de regels houdt en dat er geen sprake is van nieuws.

De fractievoorzitter raakte in opspraak nadat de Volkskrant bekendmaakte dat hij naast zijn loon als fractievoorzitter ook nog 37.000 euro per jaar extra ontving in de vorm van wachtgeld. Hier heeft hij juridisch gezien recht op omdat hij in het vorige kabinet de functie van staatssecretaris vervulde.

Cameraploegen wachten de VVD'er op /ANP

Royaal salaris

Dijkhoff reageert op het Volkskrantverhaal voor de camera's van de Telegraaf. Hij geeft weliswaar toe dat het een complexe regeling is, maar dat dit vooraf gewoon zo is afgesproken. „Je kan zoiets als vakantiegeld ook weigeren, maar dat ik voel me hiertoe niet verplicht," legt hij uit.

Afzien van het wachtgeld is hij evenmin van plan, het feit dat dit nu door journalisten als nieuws wordt gebracht verandert hier ook niets aan. De fractievoorzitter meent bovendien dat er geen nieuwe informatie wereldkundig is gemaakt en dat hij in het verleden altijd transparant is geweest over zijn inkomsten.

Klaas Dijkhoff verdient op dit moment als Kamerlid 115.000 euro bruto plus nog een toeslag voor zijn werk als fractievoorzitter. De wachtgeldregeling vanwege zijn verleden als staatssecretaris beschouwt hij als 'uitgesteld loon'. In totaal levert het werk hem als politicus hem dus een bedrag van tussen de 140.000 en 150.000 euro.

Bestedingspatroon

In het Volkskrant-artikel van dinsdag komt niet alleen het wachtgeld van Klaas Dijkhoff ter sprake. Ook GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks ontvangt nog een soortgelijke vergoeding omdat zij in het verleden wethouder was in Leeuwarden. Bij haar ging het om een bedrag van ruim 7000 euro. Hier had zij naar eigen zeggen recht op omdat er bij een bepaald bestedingspatroon past bij iemand die 8,5 jaar als wethouder werkzaam was.

Nadat zij met de feiten over haar inkomsten werd geconfronteerd, heeft ze de regeling uit eigen beweging stopgezet. Via Twitter laat het Kamerlid bovendien weten dat ze de uitspraak over een bepaald bestedingspatroon nooit had moeten doen. In de tweet valt verder te lezen dat ze het bedrag volledig wil terugbetalen en dat ze het niet had moeten aannemen.

Klaas Dijkhoff is niet van plan van de regeling af te zien. Hij heeft volgens de overeenkomst recht op wachtgeld voor een periode van drie jaar. Omdat hij in oktober 2017 stopte als staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, zal deze regeling nog doorlopen tot 2020. Het gemiddelde bruto jaarinkomen in Nederland is overigens ook zo'n 37.000 euro.