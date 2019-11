Kinderfeestje in Brabantse binnenspeeltuin eindigt in knokpartij

Wat een vrolijk kinderfeestje moest worden. eindigde in een massale vechtpartij tussen ongeveer 20 ouders in het indoor speeltuin KidsPlaza te Vught.

De vlam zou in de pan geslagen zijn toen een van de ouders een kind van een ander fysiek zou hebben belaagd. Drie eenheden van de politie werden naar de KidsPlaza gestuurd om de orde te herstellen, weet het Brabants Dagblad.

Het speelparadijs in Vught waar het zaterdag misging /Google Maps

Agressieve ouders

Volgens een getuige zou een moeder die een kind van een andere ouders sloeg de situatie hebben laten escaleren. De situatie verslechterde vervolgens met als gevolg dat meerdere groepen ouders betrokken raakten bij opstootjes. In totaal zouden er zo'n 20 mensen bij het handgemeen betrokken zijn. Medewerkers van het speelparadijs probeerden de boel te sussen, maar konden niet voorkomen dat gemoederen hoog opliepen op zaterdag in de namiddag.

Uiteindelijk moest de politie de situatie tot bedaren brengen. Omdat er veel kinderen bij de vechtpartij aanwezig waren, werd besloten om met drie eenheden richting de speeltuin te gaan.

Toen agenten arriveerde herstelde de rust vrij snel. Sommige ouders verlieten had pand en anderen hebben nog met de politie gesproken over het incident. Het is ongeveer een half uur onrustig geweest in de overdekte speeltuin.

Roerige zaterdagmiddag

Volgens getuigen valt het personeel KidsPlaza niets te verwijten. Zij zouden alles gedaan hebben om de gemoederen tot bedaren te brengen. Middels omroepberichten rustig te blijven probeerden zij de boze ouders op andere gedachten te brengen, maar dit mocht niet baten.

Een van de kinderen, die misschien wel de meest volwassen gast was van de hele middag, zag het voor zijn ogen allemaal gebeuren. „Waarom gaan die mensen als ze ruzie hebben niet gewoon even naar buiten?" liet hij door het dagblad optekenen.

KidsPlaza werd na het incident voortijdig gesloten voor de dag. Er zijn geen gewonden gevallen of aanhoudingen verricht, maar de politie sluit niet uit dat dit alsnog kan gebeuren. Een wijkagent gaf aan dat er een onderzoek is gestart en dat zijn collega's met alle betrokkenen in gesprek willen. De speeltuin heeft nog niet gereageerd op het incident.