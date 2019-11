Kind vraagt huis en eten in brief aan kerstman

Een buurthuis in Liverpool ontving deze week een schrijnende brief. Eén van de kinderen die er komt, vroeg de kerstman in de brief om een huis en eten.

Het betreft de kerstwens van het kind. Hij of zij liet de brief achter in de kerstpostbus van het L6 buurthuis in de Britse stad. De brief werd gevonden toen de medewerkers van het buurthuis bezig waren met de kerstdecoraties ophangen voor het seizoen dat zo feestelijk zou moeten zijn.

'Eten en een huis'

In de postbus kunnen kinderen uit de buurt hun kerstwens achterlaten. Op de verdrietige brief valt te lezen:

„Beste vader Kerst. Kunt u helpen? Mogen we een huis voor kerst? Mama wil dat we weer allemaal samen zijn. Kunt u ons ook wat eten geven en mag ik misschien een mooie pop voor kerst? Dankuwel."

Eén van de raadsleden uit Liverpool, Gerard Woodhouse, plaatste een foto van de brief op Twitter. „Ik ging gisteren langs om de postbus te openen en ik vond deze brief. Het deed me verdriet dit te lezen. Ik weet hoe kinderen zijn en een zevenjarige hoort zich geen zorgen te maken over kerst in november."

Veel armoede

Ondanks de wanhopige ondertoon van de brief, is Woodhouse niet verbaasd. „Het gaat alleen maar erger worden", zegt hij tegen SkyNews. „Een paar weken geleden zaten we met een aantal kinderen uit het centrum. Ze vroegen alleen maar om warmte tijdens de feestdagen. De kinderen weten dat de ouders geen geld hebben voor cadeau's."

Woodhouse is bezig te kijken of het gezin van de brievenschrijver wellicht tijdens kerst in een hotel kan verblijven. Op dit moment woont het kind bij een familielid.