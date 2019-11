Ken je deze podcasts al? #3: Crime

Voor deze week heeft Richard Otto van medianieuwsplatform Spreekbuis.nl de meest interessante Crime-podcasts geselecteerd.

Een spannend waargebeurd verhaal over de Brabantse grootgrondbezitter Ewald Marggraff, die bij een brand in zijn landhuis in Vught om het leven komt. Na zijn dood is er geen spoor meer te vinden van de ruim 500 schilderijen en zijn vermogen. In deze spannende podcast wordt onderzoek gedaan over deze opmerkelijke gebeurtenis. Eén van de meest beluisterde podcasts van 2019!

De Brand in het Landhuis. /NPO Radio 1

Op tweede kerstdag 2002 wordt tennisleraar Patrick van der Bolt ‘s ochtends dood gevonden in zijn appartement. Hij is vermoord. Twintig rechercheurs worden op de zaak gezet, maar vijftien jaar later is de moord nog steeds niet opgelost. Nederland telt in totaal ruim 1.500 cold cases. Documentairemaakster Sanne Boer dook in deze onopgeloste zaak en gaat in deze podcastserie ook in op de kwaliteit van opsporing in Nederland.

De Moord Op Patrick. /NPO Radio 1

Journalisten Harry Lensink en Marian Husken volgen al jaren het dossier Willem Holleeder en bespreken sinds begin 2018 in hun wekelijkse podcast alle actualiteiten rondom het proces van de bekendste én beruchtste crimineel van Nederland. Na de veroordeling van Holleeder in juli 2019 leek de misdaadpodcast afgelopen, maar door de jacht op drugbaas Taghi, de moord op advocaat Derk Wiersum en een dreigende crisis in de opsporing zijn de makers weer terug. De gehele serie geeft goed inzicht hoe de Nederlandse onderwereld in elkaar zit.

De Willem Podcast. /NPO Radio 1

De Italiaanse maffia kennen we vooral uit films zoals The Godfather, maar de maffia is dichter bij dan we denken. In deze KRO-NRCV podcastserie gaan de journalisten Gabriella Adèr en Sanne de Boer vanuit een klein dorpje op een heuvel in de Italiaanse regio Calabrië op zoek naar de link tussen de Italiaanse maffia en Nederland. En proberen ze te ontrafelen waarom Nederland zo in trek is bij het machtige maffiasyndicaat Ndrangheta.

Leven met de maffia. /NPO Radio 1

Met de populariteit van de podcast, lijkt ook de interesse in hoorspelen te groeien. De Deense Detective is een ‘luisterkrimi’ met muziek en tekst, uitgevoerd door het Rosa Ensemble. Het eerste podcastseizoen van deze luisterthriller gaat over de moord op de favoriete deelneemster aan het Songfestival 2018. Na het succesvolle eerste seizoen gaat in de tweede reeks de gevaarlijke zoektocht naar waarheid, liefde en gerechtigheid verder.