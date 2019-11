Ken je deze podcasts al? #1: 100 jaar radio

Ter ere van het honderdjarig bestaan van de radio in Nederland op 6 november 2019 heeft Richard Otto van medianieuwsplatform Spreekbuis de meest interessante podcasts geselecteerd.

Radiomakers Vincent Bijlo en Ger Jochems bespreken ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de radio legendarische programma’s en stemmen uit de rijke geschiedenis van de Nederlandse radio. Een jaar lang komt elke week een nieuwe aflevering over een speciaal thema aan bod. Met zelfs radiofragmenten van meer dan 50 jaar geleden.

In Radiohelden interviewt voormalig radio-dj Patrick Kicken diverse levende radio legendes, waaronder, Felix Meurders, Leo de Groot, Ferry Maat en Jeroen van Inkel over hun radio carrière, maar ook de toekomst van radio. Het zijn zeer lange podcastafleveringen, maar je leert de radio-dj’s hierdoor wel echt kennen. De interviews zijn niet alleen als podcast, maar ook in video te bekijken.

Harm Edens en Arjan Snijders bespreken op een ludieke en luchtige wijze de roemrijke radiogeschiedenis. De zeezenders, radiopiraten, verdwenen radiostations, ochtendshows, bekende en onterecht vergeten dj’s komen veelvuldig aan bod. Bijzonder laagdrempelige podcastserie, waar vrijwel alles over een eeuw radio wordt besproken.

In deze podcast voelt Bert Kranenbarg zijn vakbroeders, waaronder Theo Stokking, Ferry Maat, Lex Harding, Bart van Leeuwen en Frits Spits aan de tand over het radiovakmanschap in de jaren ’70 en ‘80 . In de podcast worden diverse unieke gebeurtenissen besproken. Vooral leuk voor luisteraars, die toen aan de radio gekluisterd waren.

Bert Kranenbarg heeft naast zijn Radio Reuzen-podcast ook nog een podcast gemaakt over legendarische radioprogramma’s, waaronder ‘Raden Maar’, ‘De Stemband, ‘De Piepshow’, ‘Radio Tour de France’, ‘Met het oog op morgen’ en ‘De toestand in de wereld’ met veel klassieke radiofragmenten, die zeker nog een keer het beluisteren waard zijn.

In de vierdelige serie interviewt Herbert Codée journalisten, historici, programmamakers en ondernemers. Naast gesprekken is er een keur aan fragmenten te horen uit de rijke radiohistorie. Hoe is de radio in Nederland ontstaan? Welke sleutelfiguren hebben een belangrijke rol gespeeld? Hoe kijken de voormalig oprichters naar de toekomst van radio? En hoe kan het dat juist in Nederland in de roerige tijd rondom twee Wereldoorlogen de radio tot bloei komt?