Kabinet: Nieuwe wet tegen huwelijkse gevangenschap

Het wordt in de toekomst makkelijker om een religieus huwelijk te laten ontbinden. Het kabinet komt met een wet die ervoor zorgt dat mannen en vrouwen hun religieuze huwelijk sneller kunnen beëindigen om zo huwelijkse gevangenschap tegen te gaan.

Naast een burgerlijk huwelijk, kunnen mensen ook een religieuze verbintenis met elkaar aangaan. Dit hangt samen met de religieuze overtuiging van de echtgenoten. Maar in verschillende religieuze gemeenschappen kan het voorkomen dat personen tegen hun wil in een religieus huwelijk blijven.

Extra drempel

Het wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming, dat woensdag is ingediend bij de Tweede Kamer, zorgt ervoor dat mannen en vrouwen hun religieuze huwelijk sneller kunnen beëindigen, ook als hun partner dat niet wil. Momenteel kan de partner van de persoon die de ontbinding van het religieus huwelijk aanvraagt, gedwongen worden mee te werken aan de echtscheidingsprocedure. Dit moet alleen wel via de rechter, wat een extra drempel kan zijn voor slachtoffers van huwelijkse gevangenschap.

Eén procedure

Dekker past de huidige wetgeving aan om zo huwelijkse gevangenschap van vooral vrouwen tegen te gaan. Het wetsvoorstel maakt het voor rechters in de toekomst makkelijker om zowel de echtscheiding als de ontbinding van een religieus huwelijk in één procedure te regelen. Ook wordt in de wet vastgelegd dat beide echtgenoten 'in beginsel verplicht zijn' mee te werken aan ontbinding.

„De norm is helder", zegt Dekker. „Iedereen moet de vrijheid hebben om te scheiden en om zijn of haar leven weer los van elkaar te kunnen voortzetten. Dat geldt zowel voor het burgerlijk huwelijk als voor de religieuze verbintenis."