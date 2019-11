Jongetje met bizar blauwe ogen verovert de wereld

De Ethiopische Abushe verovert met zijn felblauwe ogen bij zijn donkere huid de harten van fotografen van over de hele wereld. Zijn verhaal wordt ook nu weer verspreid en gaat viraal.

De kleur ogen van Abushe doet bijna pijn aan je eigen ogen zo blauw zijn ze. Heel bijzonder, vond ook fotograaf Eric Lafforgue die Abushe ongeveer vier jaar geleden ontmoette voor een bank in Ethiopië. „Zijn ogen waren écht ongelooflijk", vertelt hij op Facebook over de ontmoeting. „De dag nadat ik hem zag kwam ik terug om meer over dit kind te weten te komen. Zijn moeder werkt op een boerderij, 30 kilometer van huis af. Zijn vader is dood."

Huis in vlammen op

„Hij leefde voorheen in het huis van zijn oma", vervolgt Lafforgue die weet te vertellen dat juist de week voordat hij Abushe ontmoette het huis in vlammen was opgegaan. De jongen was daardoor al zijn schoolboeken verloren en ook had hij niets meer om onder te slapen. Hij leefde vanaf dat moment in een soort stalen huis zonder ramen en vol viezigheid.

Die prachtige ogen maken van de jongen een unieke verschijning: niet alleen in zijn thuisland Ethiopië, maar ook in de rest van de wereld. Foto's van hem gaan sinds de ontmoeting de hele wereld over en blijven terugkeren.

De reden achter de felblauwe ogen is minder plezierig: Abushe heeft een aangeboren afwijking - het Waardenburgsyndroom - waarbij de pigmentontwikkeling van zijn iris wordt beïnvloed. Volgens verschillende bronnen is de aandoening zeer zeldzaam: slechts 1 op de 40.000 mensen zou dit hebben.

Toen hij klein was, vreesden zijn ouders aanvankelijk dat Abushe blind zou worden, maar omdat zij extreem arm zijn konden zij een diagnose noch een behandeling betalen. Eenmaal ouder, in de wetenschap dat Abushe kon zien, noemden zijn ouders de uitzonderlijke aandoening 'een gift van God'.

Gepest

Hoewel veel mensen de ogen van het kind fantastisch vinden, wordt hij ook gepest door leeftijdsgenootjes. Zo wordt hij wel eens 'plastic eyes' of 'monster' genoemd, aldus Unilad die zijn verhaal donderdag wederom onder de aandacht bracht.

De fotograaf die Abushe voor het eerst op de foto zette benadrukt in zijn Facebook-post het nare aspect van het verhaal van het jongetje: „Zijn blauwe ogen zorgen ervoor dat hij de kans krijgt om buitenlanders te ontmoeten die hem verzorgen op sommige dagen, maar er zijn zoveel kinderen met donkere ogen die precies hetzelfde leven hebben en die dat niet hebben..."