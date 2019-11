Jongeren bewegen en sporten te weinig

Als je moest kiezen tussen in de vrieskou een rondje hardlopen of binnen onder een dekentjes Netflixen, dan is de keuze snel gemaakt. Toch is wel verstandig om vaker een muts op te doen en tóch naar buiten te gaan. Jongeren bewegen namelijk te weinig.

Vier van de vijf jongeren wereldwijd doet te weinig aan beweging. Zo weinig dat het schadelijk is voor hun gezondheid, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) in een rapport. Vooral vrouwen moeten meer bewegen.

WHO luidt de noodklok in het rapport en stelt dat directe actie nodig is. „We moeten absoluut meer doen om deze jonge mensen aan het bewegen te krijgen, of we moeten een zeer somber gezondheidsbeeld bij deze jonge mensen accepteren”, laat een van de onderzoekers weten.

Zorgwekkend

Het rapport is gebaseerd op gegevens uit enquêtes tussen 2001 en 2016 van 1,6 miljoen tieners tussen de 11 en 17 jaar in 146 landen. Vier van de vijf jongeren kwam niet toe aan een uurtje lichaamsbeweging per dag.

De auteurs van het rapport noemen de ontwikkeling zorgwekkend. Regelmatig bewegen heeft namelijk een groot aantal gezondheidsvoordelen: van een verbeterde hart- en longfunctie en verminderde obesitas tot een betere cognitieve functie, waardoor leren makkelijker wordt.