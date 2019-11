‘In het politie-uniform zit ook gewoon een mens’

Bureau Burgwallen geeft een bijzondere inkijk in het werk van de politie in hartje Amsterdam.

Een deur van een man die zijn vriendin bedreigt, wordt ingebeukt. Geen idee wat binnen kan worden aangetroffen (‘je opent een horrordeur’). Een dealer die je – in Amsterdam! – verrot scheldt voor kakkerlak. Een spoedje richting een prostituée die op een noodknop heeft gedrukt. En vliegensvlugge achtervolging met de auto op twee inbrekers op een – veel wendbaarder – scooter.

‘Zomaar’ wat gebeurtenissen die agenten van Bureau Burgwallen in Amsterdam tijdens één dienst meemaken. Je kent ze misschien van berichtjes in de krant of op internet. Vanaf maandagavond kun je het echter op RTL 4 in beeld meebeleven. Tv-maker Ewout Genemans en zijn cameraman maakten vier maanden deel uit van Bureau Burgwallen, een korps dat gaat over hartje hoofdstad. Hij mocht alles in beeld brengen wat het werk van een politieagent behelst.

Ewout Genemans werd onderdeel van de politie.

Werken op een postzegel

Politiebureau Burgwallen bewaakt met (slechts) negentig agenten centrum Amsterdam. Van het station Amsterdam Centraal tot de Dam en de Wallen. Ze houden jaarlijks vijf miljoen toeristen in de gaten, vooral opeen gepropt op een postzegel van nauwelijks een vierkante kilometer. Moesten er dit jaar voor zorgen dat de huldiging van Ajax ordelijk verliep en krijgen het ene na het andere evenement voor de politiekiezen. Denk aan Koningsdag, denk aan Dodenherdenking, denk aan zevenhonderd demonstraties per jaar. Hun werk leverde in 2018 duizenden arrestaties op, 900 straatdealers werden opgepakt. En, treurig: er vonden tientallen geweldsdelicten tegen agenten van het bureau plaats.

Eén van de agenten die prominent aan bod komt, is Amsterdamse Lieke. Zij deelt haar ervaringen al enige tijd online (Liekeschrijft.amsterdam), maar deed ook graag mee aan Bureau Burgwallen. Net als Metro bekeek Lieke onlangs de eerste aflevering. „Dan zie ik mezelf schreeuwen en een keer vloeken. Of praten terwijl ik een Stophoest in mijn mond heb. Maar ja, dat is wie ik ben en je vergeet de camera al snel. Ik vond het toch leuk om terug te zien. Je ziet het échte politiewerk.”

Hekel aan de politie

Dat laatste was voor Lieke een belangrijke reden om aan het programma mee te doen. „En dat de tv-kijker ziet dat er in een politie-uniform ook gewoon een mens zit. Er zit een Lieke in dit pak. Veel mensen hebben een hekel aan de politie, dat is ongegrond. Haat hebben we niet verdiend. We liggen toch niet alleen maar met een lasergun in de bosjes? We doen veel meer dan bonnen schrijven. In Bureau Burgwallen kun je de diversiteit van ons werk bekijken en de mens achter de agent.”

Dat politiemensen net als ambulancepersoneel en brandweerlieden veel de dupe zijn van geweldsmisdrijven, stoort Lieke uiteraard. „Ik schrijf er ook over in mijn blog en post erover op Instagram. Ik heb zelf met geweldsincidenten te maken gehad, dat ga je in Bureau Burgwallen nog zien. Ik hoop dat duidelijk wordt dat als je aan mij komt, je ook mensen raakt die van mij houden. We worden te vaak als robot gezien die z’n werk doet, maar we zijn mensen die een geliefde, vrienden en familie hebben. We zijn meer dan het werk dat we doen. Nogmaals, je hoeft ons niet van huis uit te haten. Natuurlijk komen we soms op momenten dat je niet op ons zit te wachten, maar we zijn er vooral om mensen te helpen. We hoeven echt niet je beste vriend te zijn, maar we zijn niet zo naar.”

Zin in actie

Lieke, die de afgelopen zomer haar 12,5-jarig jubileum bij de politie vierde, heeft genoten van de samenwerking met Ewout Genemans. „Hij is net zo enthousiast over ons werk als dat we dat zelf zijn. Als het even rustig was, dan had hij eigenlijk wel weer zin in actie. Hij deed het hartstikke leuk en op een gegeven moment had ik amper meer in de gaten dat er een tv-verslaggever achter in de auto meereed. Dat moet ook wel de reden van die Stophoest zijn, haha.”

Ewout Genemans.

Altijd al een fascinatie voor de politie gehad

„Heftig en intensief.” Zo noemt Ewout Genemans het draaien van Bureau Burgwallen. „Maar ik wilde een goed beeld geven van hoe de politie werkt.”

Genemans, maakte dit jaar ook het al even heftige Verslaafd (hij nam het programma deels over van Peter van der Vorst). „Als programmamaker zoek ik altijd naar onderwerpen die ik zelf interessant vind en voor de politie heb ik altijd een bepaalde fascinatie gehad. Zie ik een politieauto, dan wil ik toch even weten wat er aan de hand is. Maar de politiewereld vind ik ook een gesloten wereld die zich afspeelt achter een roodwit lintje”, zegt de Hagenees. Twee jaar geleden al stapte hij politiebureau Burgwallen binnen om brutaal te vragen of hij eens een dienstje mee mocht draaien. Zo kon hij bepalen of er een programma in zou zitten.

Overtuigd en enthousiast

Genemans: „Ik kreeg een goede klik met Jan, die je ook in het programma ziet en ga volgens mij al anderhalf jaar mee. Vooral omdat ik het leuk vind. Toen ik iedereen had leren kennen, durfde ik pas te vragen of ik de camera mocht meenemen. Na proefopnames was iedereen overtuigd en enthousiast.”

Strenge regels kreeg hij niet mee. „Ik moest wel een beetje achteraan blijven natuurlijk en altijd goed opletten wat de agenten zeggen. Maar ik ben me een onderdeel van het team gaan voelen en mocht alles laten zien. Het monteren hebben we op het politiebureau gedaan, zodat de agenten konden meekijken als ze dat wilden.”

Wilde Genemans als kind misschien al bij de politie? „Niet per se, maar ik denk dat ik het leuk had gevonden als het wel was gebeurd. Als tv-maker kan ik in verschillende werelden duiken, maar de politiewereld vind ik absoluut bijzonder.”

Bureau Burgwallen is vanaf 4 november op maandag om 21.30 uur op RTL 4 te zien.