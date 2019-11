IJsland heeft live stream van 10 jaar oude McDonald's burger

Dat de McDonald's niet de plek is waar je heen gaat voor een gezonde maaltijd, wisten we natuurlijk al. Maar de IJslandse Hjortur Smarason besloot dit nog even wat duidelijker te maken door middel van een klein experiment.

Hij bewaarde namelijk zijn cheeseburger en portie frietjes maar liefst tien jaar lang.

Bederft niet

Het allerlaatste McDonald's-restaurant in IJsland sloot in 2009 haar deuren. Het leek Smarason een interessant idee om hier de allerlaatste maaltijd te kopen, maar deze te bewaren in plaats van op te eten. Hij had namelijk gehoord dat eten van deze fastfoodketen niet bederft en wilde zien of dat wel waar was.

Het is deze week precies tien jaar geleden, dus tijd om de maaltijd weer tevoorschijn te halen. Het resultaat? Alleen de verpakking ziet er wat ouder uit, maar het eten zelf lijkt geen dag ouder. Er is niet eens schimmel te vinden.

Live Stream

Geïnteresseerden kunnen een live stream bekijken van de burger met friet. Het ligt in een glazen kast in het hostel Snotra House in het zuiden van IJsland. Volgens het hostel komen er mensen van over de hele wereld om de burger te bekijken en er foto's van te maken. De website zou dagelijks zelfs zo'n 400.000 keer bezocht worden.

„Het is grappig, maar het laat je ook nadenken over wat je eet", zei de hostel-eigenaar tegen BBC. Dit is overigens niet de eerste keer dat er is aangetoond dat voedsel van McDonald's nauwelijks bederft. Het laat wel zien hoe extreem bewerkt deze producten zijn.

Benieuwd naar de live stream? Je kunt hem hier bekijken.