Ihattaren verkiest Oranje boven Marokko

Mohammed Ihattaren zal zijn interlands gaan afwerken voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV maakte zijn keuze zondagochtend bekend.

De zeventienjarige groeibriljant is bezig aan een sterk seizoen bij PSV en dus werd er al veel aan hem getrokken door zowel de Marokkaanse als de Nederlandse voetbalbond. Ihattaren besloot te kiezen voor het land, waar hij ook zijn jeugdinterlands speelde.

Gesproken met Van Bommel

„Behalve met mijn familie en de KNVB, heb ik ook veel met de trainer (Mark van Bommel, red.) gesproken, hij heeft ook aardig wat ervaring bij het Nederlands elftal", vertelt Ihattaren. „Daarnaast heb ik met mijn teamgenoten overlegd, zij zitten al bij Oranje en vertelden me hoe het is om bij het Nederlands elftal te voetballen. Dat neem je allemaal mee in je besluit. Het was een goed laatste gesprek en voor mijn moeder voelde het ook goed. Nu kan ik me weer focussen en belangrijk zijn voor de club."

Bondscoach Ronald Koeman is zeer tevreden met deze keuze. „We hebben er vanuit de KNVB alles aan gedaan. Meerdere gesprekken gevoerd met Mo en zijn familie en ook telefonisch heb ik hem regelmatig gesproken. De rol van PSV, en met name van John de Jong en Mark van Bommel, was daarbij heel belangrijk. Toen zijn vader overleed is dat contact even op een laag pitje komen te staan, zodat er alle tijd was om dat verdriet te verwerken. Vervolgens hebben we afgelopen week nog een gesprek gehad en heeft hij nu de keuze voor Nederland gemaakt.”

Geen garanties

Ihattaren krijgt verder geen garanties van Koeman. „Ik kan niemand iets beloven, maar als je hem ziet, dan komt dat wel goed. Zijn keuze is in ieder geval een mooi signaal naar andere spelers die voor dezelfde keuze komen te staan. Dit is echt belangrijk voor het Nederlandse voetbal.”

Ihattaren maakte begin 2019 zijn debuut voor het eerste van PSV in de wedstrijd tegen FC Groningen. Hij was als jongen van zestien toen de op drie na jongste speler uit de clubhistorie van de Eindhovenaren. Inmiddels staat de teller op 27 officiële wedstrijden in het eerste van de club, waarin hij drie keer scoorde en zeven assists gaf. Voor de verschillende nationale jeugdelftallen kwam hij al dertig keer uit met een productie van zeven doelpunten.

Dest

Eerder deze week koos Serginio Dest nog voor de Verenigde Staten. De rechtsback had ook voor Oranje kunnen kiezen, maar de rechtsback besloot anders.