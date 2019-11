Huisartsen luiden noodklok: worstelingen met doorverwijzen

Het doorverwijzen van kwetsbare patiënten in de zorg gaat stroef, meldt huisartsencomité Het Roer Moet Om. Dinsdag droegen zij een verzameling van praktijkervaringen en uitkomsten van een peiling onder huisartsen, over aan de Tweede Kamer.

Begin november hield het artsencomité een peiling onder 8400 huisartsen. 97 procent van de huisartsen geeft aan problemen te ervaren met verwijzingen. Daarbij gaat het voornamelijk om het doorverwijzen van kwetsbare patiënten zoals dementerende ouderen, psychiatrische patiënten, chronisch zieken en jongeren met psychische problemen, naar de juiste zorg.

Productdenken

Huisarts Bas Meijman was gister bij de overdracht van het manifest. Hij zegt: „De zorg is versnipperd. Dat komt door het concurrentiedenken en het marktsysteem. Dan hebben we het voornamelijk over het economische plaatje en het productdenken. De zorg wordt daarmee als een product gezien. Kwetsbare patiënten zijn daar de dupe van.”

Vooral kwetsbare patiënten ervaren dus de lasten van dit systeem. De ‘gewone’ behandelingen gaan een stuk voorspoediger. „Simpele medische ingrepen zijn in een marktsysteem makkelijk te voorzien.” Daarmee geeft Meijman aan dat een knieoperatie geen problemen oplevert. „Het gaat specifiek om de complexere gevallen. Bijvoorbeeld een ouder persoon die moet worden doorverwezen naar een verpleeghuis of een opname binnen de psychiatrie. Die doorstroom is slecht.”

Struikelpunten

Meijman geeft drie mogelijke punten waar volgens hem eens kritisch naar gekeken moet worden binnen de zorg. „Het personeelstekort is een van de grootste struikelpunten. Maar het is ook belangrijk dat we kijken naar de manier waarop we medische hulp gebruiken en daarbij bijvoorbeeld letten op overbehandeling of wellicht verspilling. Tot slot moet er duidelijk worden wie de regie houdt binnen deze kwestie. Zorg is een publieke voorziening, dus daarin zou de overheid een belangrijke rol moeten spelen.”

Dat het onrustig is binnen de zorg bleek ook al uit de stakingen van de verpleegkundigen vorige week. „Het een heeft natuurlijk met het ander te maken. Verpleegkundigen krijgen niet de financiering en waardering die zij willen voor hun werk en daaruit ontstaat onvrede. Ook bij de huisartsen en specialisten heerst onvrede. Het systeem functioneert niet.”

Dinsdag luidden de huisartsen de noodklok in Den Haag. 14 december organiseert artsencomite Het Roer Moet Om een debat met verschillende zorgpartners. Dan zullen onder andere de bovenstaande punten van Meijman besproken worden. „Voor de Kerst dienen we onze eisen in bij de regering. De politieke partijen zijn dan al bezig met de voorbereidingen voor hun partijprogramma voor het volgende jaar. Wij hopen dan natuurlijk dat ze onze suggesties meenemen.”