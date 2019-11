Hotel moest wc ontstoppen na elfstedenzwemtocht Van der Weijden

De legendarische elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden leverde niet alleen een heldendaad en een bedrag van 6,5 miljoen voor kankeronderzoek op, maar ook: een verstopt toilet.

In het NUsport Jaarboek vertelt de zwemmer dat hij tijdens de tocht niet voor een grote boodschap naar de toilet moest. Daarna moest hij „voor vier dagen naar de wc”.

Plas in pak

„Eerlijk waar: ze hebben toen het toilet in het hotel in Leeuwarden moeten ontstoppen. Ik meen het”, vertelde de zwemmer aan NU. Plassen deed Van der Weijden ‘gewoon’ met zijn pak aan, maar dat was niet altijd even florissant omdat de zwemmer de hele dag door dronk. „Het werkt niet om dat ding de hele tijd helemaal uit te moeten trekken. Alleen blijft die plas in je pak hangen. Als ik dan een paar uurtjes sliep, stonk ik echt vreselijk. Echt een enorme urinelucht, niet echt een wetsuitlucht natuurlijk.”

In het boek vertelt de 38-jarige zwemmer dat hij de schuurplekken door het zwemmen het vervelendst vond. „Ik had continu pijn in mijn nek en rug.” Daardoor kon van der Weijden de laatste kilometers nog maar naar een kant ademhalen.