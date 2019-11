Holland Casino vist naar vers bloed

De vergrijzing steekt overal in Nederland de kop op, zo ook in de casino’s. Om dat tij te keren, startte staatsbedrijf Holland Casino een nieuw concept om een fris publiek aan zich te binden. Metro nam er een kijkje.

We zien grachtengordeltwintigers, hun moeders, doorschijnende jurkjes, coltruien onder colberts en veel glitter. De Rolodex met influencers is afgebeld en aan de oproep werd massaal gehoor gegeven. Rapper Bizzey komt zijn nieuwe single droppen en Youtuber Kaj Gorgels praat de avond aan elkaar. Nog voordat het gouden doek valt en we de nieuwe speelzone kunnen betreden, vloeit de drank rijkelijk en opgedoft personeel paradeert de avond lang rond met hapjes.

Verleiding

Wanneer we iemand vragen over gokken en cijfers, worden we direct verbaal op de vingers getikt. „Gokken zeggen we niet, het is een kansspel.” Voor wie nooit eerder in een casino is geweest (ondergetekende incluis), kan het behoorlijk intimiderend zijn. Wanneer de kennis niet verder strekt dan enkele Hollywood-klassiekers uit de recente geschiedenis, weet je niet waar of hoe je moet beginnen.

Daarom wordt er bij Holland Casino nu alles aan gedaan om die drempel zo laag mogelijk te maken. Er staat een klein leger paraat om de nieuwe spelers te instrueren en de inzet is gedecimeerd. Vanaf een halve euro kun je al spelen, pakweg een tiende van het normale minimumbedrag. Of je het risico opschroeft is volledig aan de speler zelf. Die verleiding blijkt vervolgens groot.

Spelers aan hun tafels in de 'arena'. Foto: Holland Casino/ Michel Schnater.

Het huis wint altijd

Naast enkele normale speeltafels en one armed bandits zien we op de verdieping ook de ‘arena’. In een halve cirkel voor een metersbreed scherm staan tientallen stoelen met een eigen speelscherm. Er worden drie spellen tegelijk gespeeld, begeleid door de croupiers vooraan die met hun microfoons ook nog voor het nodige entertainment zorgen. Via je eigen scherm kun je kiezen waaraan je meespeelt. Wanneer je overduidelijk geen idee hebt hoe de vork in de steel zit, komt er binnen no-time iemand naar je toegesneld om uit te leggen hoe het apparaat werkt.

Voor de meeste mensen is gokken geen probleem, zegt Floor van Bakkum van Jellinek. Een avond naar het casino gaan, moet in principe ook gewoon kunnen. „Andere hobby’s kosten ook geld.” Als je maar goede afspraken met jezelf maakt en niet de illusie hebt dat je er komt om te winnen: het huis wint altijd.

Laatste trein

„Gemiddeld ‘verdienen’ mensen per ingezette euro, 93 cent terug”, zegt Felicia de Jong van Holland Casino. Dat komt waarschijnlijk aardig in de buurt van ons spelverloop. Het blijkt een lange en leuke avond te worden. We worden meegezogen in het spel, maar met pieken en dalen kolft ook ons speelbudget gestaag af. Voor we er erg in hebben, vertrekt onze laatste trein en we zullen uiteindelijk met lege handen vertrekken.

Bij reclame voor kansspelen gelden strenge regels, uitvoerig vastgelegd door de Kansspelautoriteit. Er mag bijvoorbeeld onder geen beding gemikt worden op een te jong of kwetsbaar publiek. „25 plus”, klinkt dan ook resoluut het antwoord als we vragen naar de doelgroep.

Zwart op wit

Foto’s maken in het casino is normaal niet toegestaan, op deze verdieping is dat anders. Hier wordt vakkundig gebalanceerd op de rand van het toelaatbare; het laatste zetje is voor rekening van de gast. Er worden populaire midden-twintigers uitgenodigd met een enorme online-following. Op de schermen in de zaal staat de uitnodiging zwart op wit: deel jouw insta-story of post met de juiste hashtags. Wie die foto’s te zien krijgt, is natuurlijk niet te achterhalen.

Fysieke casino’s hebben te maken met vergrijzing. Dat past volgens verslavingsdeskundige Tony van Rooij van het Trimbos binnen een bredere trend. „Het is steeds moeilijker om jonge mensen binnen te krijgen.” Met NXT probeert Holland Casino die stap duidelijk wel te zetten. Een concept waar naar eigen zeggen internationale aandacht voor is, ook van speelhallen over de grens.

Bij het genodigde publiek kwam een duidelijke demografie naar voren. Foto: Holland Casino/ Michel Schnater.

Zonderling

Tegen een uur of 2 sluit de verdieping van NXT, reden voor ons om ook in de rest van het casino rond te kijken. Er staan nog groepen rond roulettetafels en op de bovenste verdieping zitten zonderlinge spelers verzonken in de speelkasten. „Van de speelhallen in Nederland heeft Holland Casino het preventiebeleid nog het beste op orde”, zegt Van Bakkum. Spelers moeten zich legitimeren. Komt iemand plotseling alleen of bijvoorbeeld erg regelmatig, dan wordt diegene bij binnenkomst al even apart genomen.

„Jonge mensen hebben wel meer kans op verslavingsproblematiek”, vervolgt Van Rooij. Recent onderzoek is hier niet naar. De laatste onafhankelijke cijfers stammen uit 2016 en zijn inmiddels achterhaald. Sindsdien is er geen onderzoek meer gefinancierd.

Ook hij onderstreept dat verslaving voor de meeste mensen geen probleem is, maar als het aan Van Rooij ligt blijft die poel wel zo klein mogelijk. „Hoe meer mensen dit te zien krijgen, hoe groter de kans dat hier personen tussen zitten die een probleem ontwikkelen. Wat mag en kan is moeilijk te zeggen. Marketing is altijd een aandachtspunt, zeker als het om jonge mensen gaat.”