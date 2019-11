'Helft Nederlanders vindt elke dag vlees niet van deze tijd'

Wordt minder vlees eten de norm? Ja, denken bijna zes op de tien Nederlanders: bijna net zo'n grote groep als mensen die zichzelf als vleeseter beschouwen.

Bijna de helft is het eens met de stelling dat „elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is". Die uitkomsten staan in de Vegamonitor, een onderzoek in opdracht van Natuur&Milieu.

Minder dan 1 procent veganist

Van de ruim duizend mensen die onderzoeksbureau Kien heeft ondervraagd, eet 37 procent een of meer dagen in de week geen vlees. Zo'n 2 procent van de ondervraagden is vegetariër, een even grote groep noemt zichzelf pescotariër (geen vlees, wel vis) en minder dan 1 procent is veganist. Volgens de onderzoekers is de online ondervraagde groep representatief voor de Nederlandse bevolking.

De gemiddelde Nederlander eet nog altijd zo'n 40 kilo vlees per jaar, blijkt uit eerdere onderzoeken van onder meer de Wageningen Universiteit. Na wat schommelingen omhoog en omlaag is de vleesconsumptie nog ongeveer op hetzelfde niveau als in 2005. Natuur&Milieu ziet ook geen afname, maar stelt dat de peiling „goede hoop geeft op een kentering".

De organisatie vindt zelf dat minder vlees eten positief is, omdat de productie van vlees belastend is voor het milieu en bijdraagt aan klimaatverandering. Zo stoten koeien het broeikasgas methaan uit en wordt voor de productie van veevoer soja verbouwd, waarvoor veel land nodig is. Om een kilo vlees te produceren is zo'n 5 kilo plantaardig voer nodig, aldus een andere organisatie, Milieu Centraal.

Vijf keer vlees

Gemiddelde Nederlanders eten vier tot vijf dagen in de week vlees bij hun belangrijkste maaltijd, een dag vis en een keer vegetarisch. Buiten de deur eten de meesten altijd een gerecht met vlees of vis. De helft van de ondervraagden die weleens voor vegetarisch kiezen, vindt het aanbod in de horeca te karig.

Hoewel de meerderheid inziet dat vlees schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, vindt slechts een op de drie ondervraagden dat die schade in de prijs moet worden verwerkt. Drie op de tien vindt dat vlees nu al te duur is in Nederland, 21 procent vindt de prijs juist te laag. Mannen blijven grotere vleeseters dan vrouwen.