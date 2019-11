Grote zoekactie naar opvarenden van Vissersboot uit Urk

Black Friday, dé kans om de beste koopjes te scoren, komt er weer aan. Of het nu om mode, elektronica of parfum gaat, alles is te krijgen. Maar vooral die mode is best een probleem.

Iemand die niet bepaald blij is met de Black Friday-gekte, is consumentenpsycholoog Patrick Wessels. „Het is een beetje laten zien hoe slim je bent als je iets nieuws koopt tegen een hoge korting”, legt Wessels uit. „Maar dat is ook je motivatie, en dat is zonde. Je koopt om het kopen.” Ook is het helemaal niet per se goedkoper. „Niks kopen is namelijk goedkoop. Door de korting denk je dat je geld bespaart, en dus ga je wat luxer uit eten.” Over de hele linie ben je juist vaak wat duurder uit, maar praat je je eigen gedrag wel goed.

Aankopen goedpraten