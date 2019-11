Goudkoorts in Utrecht: bus verliest 9 kilo goud

Bij een heftige pijn in je neus denk je niet zo snel aan een levend wezen dat er nog in zou kunnen zitten. Dat was echter wel het geval bij een 13-jarige jongen in India.

De tiener was in een soort put bij zijn huis gesprongen. Daarna had hij extreme pijn in zijn neus. Eenmaal bij de dokter aangekomen, zag die iets bewegen in het neusgat van de jongen.

Blijkbaar was er bij de sprong in de put een kleine vis in zijn linkerneusgat gekomen. In een halfuur wist de dokter het dier levend uit de neus van de tiener te krijgen.