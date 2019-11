Gordon zet huis te koop en deelt makelaarsfoto’s

Voor de 51-jarige zanger Gordon breekt na twintig jaar een nieuw hoofdstuk in zijn leven aan.

De artiest verlaat zijn villa in het Gooische Laren om op zoek te gaan naar een nieuw stulpje, valt te lezen op zijn Facebookpagina. „Daar gaat hij dan, mijn huis na 20 mooie enerverende geweldige jaren," zo schrijft hij.

Hoe woont Gordon?

„Gelachen gehuild gefeest gedanst op deze bijzondere plek. Maar het is tijd voor verandering en een ander leven en daarom ook met trots verkoop ik een stuk van mijn energie die dit huis zo te gek maakt," aldus Gordon.

De zanger neemt naar eigen zeggen met gepaste trots afscheid van een icoon en is op zoek naar een nieuwe eigenaar. Bij een woning die in de verkoop gaat horen natuurlijk makelaarsfoto's en met deze beelden is de BN'er absoluut niet scheutig. In het bericht deelt hij er maar liefst twintig. Over de vraagprijs van het paleisje in 't Gooi is nog niets bekend. Vermoedelijk zal dit om een fors bedrag gaan.

En dan nu waar jullie allemaal op hebben gewacht, hier zijn een aantal beelden.

De woning staat in het Gooische Laren /Gordon Heukeroth Facebook

Een entree met kroonluchters en bloemen /Gordon Heukeroth Facebook

De keuken en een eettafel /Gordon Heukeroth Facebook

Badderen met een filmpje erbij /Gordon Heukeroth Facebook

De woonkamer /Gordon Heukeroth Facebook