Gereanimeerde gevangene claimt levenslang te hebben uitgezeten

Een Amerikaan die tot levenslang is veroordeeld, heeft op een originele manier geprobeerd onder zijn straf uit te komen.

Moordenaar Benjamin Schreiber (66) betoogde dat hij vrijgelaten moet worden omdat hij vier jaar geleden feitelijk is overleden, dat bericht The Washington Post. De rechter in de Amerikaanse staat Iowa ging daar niet in mee.

Ernstig ziek

Schreiber zit sinds 1996 achter de tralies en werd enkele jaren geleden ernstig ziek. Hij moest herhaaldelijk worden gereanimeerd. De man greep dat naderhand aan om in beroep te gaan tegen zijn straf. Hij stelde even dood te zijn geweest en daardoor dus levenslang te hebben vastgezeten.

Het hof van beroep liet weinig heel van dat argument. De moordenaar moet vast blijven zitten tot hij definitief is overleden. „Of Schreiber is nog in leven, en dan blijft hij vastzitten, of hij is dood, in welk geval deze beroepszaak zinloos is", concludeerde de rechter.