Gender reveal eindigt met vliegtuigcrash

Het is tegenwoordig mode om het geslacht van je nog ongeboren kind op grootse wijze te onthullen. Alleen gaat dat niet altijd even goed, zo bleek in Texas.

Een meisje, krijgt het gelukkige koppel. En omdat iedereen dat mag weten - en ze blijkbaar flink wat geld over hebben - besloten ze dat aan te kondigen door een vliegtuig roze water te laten dumpen in een weiland.

Gewichtsverlies

De bevriende piloot, die was ingehuurd, was tijdens zijn actie alleen niet berekend op het plotselinge gewichtsverlies van zijn kleine toestel. Hij kieperde immers in een keer 350 liter gekleurd water uit 'de kist'.

Hij had moeite met de controle en stortte even verderop in het weiland neer. Volgens CNN kwam de man er goed van af en heeft hij enkel een paar lichte verwondingen. Het vliegtuigje is er minder goed aan toe.