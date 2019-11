FOX Sports schorst Van Basten een week wegens 'sieg heil'

Marco van Basten is voor een week geschorst door sportzender FOX Sports vanwege zijn nazi-opmerking van afgelopen weekeinde.

Het bedrag dat de oud-bondscoach normaliter krijgt voor zijn presentatiewerk bij de zender, wordt gedoneerd aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD).

'Sieg Heil'

In een statement van FOX Sports valt te lezen dat Van Basten 'misschoot met een verkeerde grap op een verkeerd moment.' Het incident vond plaats in de studio na een interview met Frank Wormuth, de Duitse trainer van Eredivisieclub Heracles Almelo. Zij typeren de opmerking als 'dom' en 'ongepast'.

Wedstrijdanalyticus Van Basten zei vanuit de studio na afloop van het gesprek op het veld met Hans Kraay Junior uit het niets ineens "Sieg Heil". Van Basten maakte nog tijdens de uitzending snel excuses voor zijn ongepaste opmerking. Desondanks maakte die veel los in binnen- en buitenland. Ook in Duitsland en Engeland kwam de nazigroet groot in het nieuws.

„Van Basten heeft niemand opzettelijk willen kwetsen, heeft zijn excuses gemaakt en accepteert de consequenties", vertelt FOX Sports. De zender zegt achter de samenwerking met de voormalige topspits en trainer te staan en verwelkomt hem zaterdag 7 december weer terug aan tafel van De Eretribune.

Excuses

Het sieg heil-fragment ging snel viraal en kwam de ex-bondscoach van Oranje op een hoop kritiek te staan. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland werd de slip of the tongue of misplaatste opmerking onderwerp van gesprek.

Bild meent dat Van Basten zich behoorlijk heeft laten kennen. Ze benadrukken verder dat de opmerking extra pijnlijk is omdat er dit weekeinde juist stil werd gestaan bij racisme in de voetballerij. Dit naar aanleiding van de racistische bejegening van Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira in het stadion van FC Den Bosch.

„Hij was op het veld de grote man, maar heeft nu als tv-analist een verkeerde afslag genomen met een nazigroet," concludeert Der Spiegel. Ook in Engeland en in de Verenigde Staten kwam de opmerking in het nieuws.

De gage dat Van Basten zou krijgen voor zijn werk wordt geschonken aan het NIOD. Een organisatie die zich inzet om het bewustzijn en de kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te vergroten.