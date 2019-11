FOX in gesprek met Van Basten om nazigroet

De opkomst bij de lokale verkiezingen in Hongkong is extreem hoog. Rond het begin van de middag (lokale tijd) was de opkomst al vergelijkbaar met de totale opkomst van de vorige verkiezingen.

Het was dan ook al vroeg druk bij de stemlokalen in Hongkong. Meer dan een miljoen mensen brachten in de eerste vier uur dat de stemlokalen open waren hun stem uit. Kiezers zijn bang dat het later op de dag niet meer mogelijk is om te stemmen, vanwege protesten of rellen. „Sommige mensen zijn bang dat de verkiezingen worden gestopt door onvoorspelbare zaken, zoals protesten”, zei de 45-jarige Kevin Lai die al vroeg in de rij stond om te gaan stemmen. De regering van Carrie Lam heeft laten weten dat de verkiezingen kunnen worden afgeblazen als er protesten of rellen uitbreken.

Recordaantal