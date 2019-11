Extreme cyberstalker vastgezet

Vandaag is rood de kleur van geloofsvrijheid. In heel Nederland worden woensdagavond namelijk tientallen kerken rood verlicht, om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst en voor de vervolging van christenen.

„Juist in een wereld waarin we vinden dat we vrij mogen zijn, is het erg raar dat mensen vanwege hun geloof gediscrimineerd en vervolgd worden”, zegt Eveline van Arem, van de Parochie Heilige Marie Sterre der Zee in Den Helder. Deze parochie heeft ervoor gezorgd dat woensdagavond zowel de Petrus en Pauluskerk in Den Helder, als de Willibrordkerk in Julianadorp voor het eerst een rode gloed krijgen. „Met een dag als #RedWednesday hoop ik dat we allemaal beseffen wat er allemaal gaande is in de wereld op het gebied van geloof."

Ook Elly Visser, van de Vredeskerk in Amsterdam, vindt het een mooi initiatief en is blij dat er aandacht komt voor alle christenen die gediscrimineerd en vervolgd worden. „De kranten staan vol met gewelddadigheden als het om religie gaat. Maar het gaat weinig over christenen, terwijl er wereldwijd genoeg paters en andere christenen vermoord worden vanwege hun geloof.”