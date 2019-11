Extreem weer zorgt voor hogere verzekeringspremies

De slavernij is in de Verenigde Staten al ruim anderhalve eeuw afgeschaft. Toch had een restaurantmanager lange tijd een slaaf voor zich werken.

De gehandicapte John Christopher Smith (39) werd door Bobby Paul Edwards (54) gedwongen om voor hem te werken. Smith was bovendien niet in dienst. Zijn werk deed hij onbetaald en een dat terwijl hij onmenselijke honderd uur per week (ruim veertien uur per dag) aan de slag was.

Afwasser