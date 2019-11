Ex-vrouw miljardair krijgt maar 75 miljoen: 'Nu leven in armoede'

Wie eenmaal kennismaakt met rijkdom, raakt gewend aan een bepaalde standaard. Dat geldt ook voor Natalia Potanin, die een paar jaar geleden scheidde van Vladimir Potanin.

Dertig jaar lang was ze getrouwd met een van de rijksten op aarde. Het totale vermogen van de Rus wordt namelijk geschat op 16,4 miljard euro, iets dat hij bij elkaar heeft gekregen dankzij succes in verschillende sectoren van media tot banken tot de medische wereld. Hij is daarmee volgens Forbes de zesde rijkste man uit Rusland.

Huisje in Londen

Na hun scheiding in 2014 claimde Natalia recht te hebben op een flink aandeel van zijn vermogen, namelijk iets meer dan een derde (5,8 miljard euro). Via de rechtbank probeerde ze de duurste scheiding uit de Britse (de vrouw woont inmiddels in een pand van 2,9 miljoen euro in Londen, waar ze ook de rechtszaak aanspande) geschiedenis af te dwingen.

De Britse rechter voelde er echter te weinig voor om de vrouw te steunen. Ze zou te weinig echte banden hebben met het Verenigd Koninkrijk en alleen voor haar hoop een betere kans in de rechtbank naar het land zijn gekomen. „Het is niet omdat mevrouw een - volgens haar - belangrijk onrecht geleden heeft in een ander land en na haar scheiding in Engeland is komen wonen, dat haar zaak in Engeland en Wales behandeld kan worden.”

De advocaat van haar ex noemt Natalia dan ook een scheidingstoerist, die steeds een ander zoekt om een rechter te vinden die haar zaak ondersteunt. Groot-Brittannië zou al het vierde land zijn, waarin ze dit probeert.

Redelijke behoeftes

Zodoende krijgt ze vooralsnog 'slechts' de eerder afgesproken 75 miljoen euro. Bij dat bedrag zou menigeen een gat in de lucht springen, maar bij Natalia Potanin ligt dat net even anders. Naar eigen zeggen zou ze hierdoor „in armoede moeten leven" en komt dit bedrag niet tegemoet aan haar „redelijke behoeftes". Het valt niet uit te sluiten dat Natalia in hoger beroep gaat of een nieuw land zoekt voor het proces.