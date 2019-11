Emilia Clarke zat huilend op wc na naaktscènes GoT

Emilia Clarke, oftewel Daenerys Targaryen, had best veel moeite met de talloze naakt- en seksscènes die ze moest doen voor de HBO-serie Game of Thrones.

In de podcast Armchair Expert vertelt de van nature brunette dat ze werd 'verrast' toen ze het script zag.

Teleurgestelde fans

„Oh, daar is het addertje onder het gras”, dacht de Britse Clarke toen ze het met seks en geweld doorspekte script zag. Omdat ze net van de toneelschool kwam, zou ze niet hebben durven protesteren. De seriebazen zouden de fans hebben genoemd als ze zich niet wilde uitkleden: „Je wilt ze toch niet teleurstellen?"

„Ik dacht: dit is je werk. Als het in het script staat, dan is het duidelijk nodig. Ik ging huilen op de wc en kwam dan terug om de scènes te spelen. Alsof er niets aan de hand was.” Clarke had wel veel aan tegenspeler Jason Mamoa, die haar man Khal Drogo speelde in het eerste seizoen. Hij had ook moeite met de brute sekssènes, en huilde volgens Clarke nog meer dan zij. „Ik weet nu pas hoeveel geluk ik had met hem. Hij was altijd zo lief en zorgzaam. Zo van: ‘Kunnen we een f*cking badjas krijgen? Ze rilt helemaal!”

De twee zijn nog steeds hecht, laten ook de Instagrampagina’s van de acteurs zien.