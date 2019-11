Een weekend bordenvol spelletjes

Van Stratego tot Drie op een Rij in 3D. Alles kwam dit weekend voorbij op de jaarlijkse Spellenspektakel in de Jaarbeurs in Utrecht.

De Jaarbeurs is zaterdag en zondag omgetoverd tot een walhalla voor bordspelfanaten. Overal om je heen staan stands van spelontwerpers, die trots hun nieuwste aanwinsten en creaties laten zien. Een meisje van een jaar of zes is nog maar net binnen voor ze al richting één van de speeltafels rent. Met haar Railrunner-treinkaartje nog in haar hand begint ze ijverig een enorme Rubiks cube te vullen met gekleurde blokken. Het gaat met moeite, de kubus is namelijk minstens zo groot als zijzelf is. Samen met haar ouders krijgt ze het spel enthousiast uitgelegd door een van medewerkers van het bedrijf. Nu de regels bij iedereen duidelijk zijn, kan de strijd kan beginnen.

In de hal staan speeltafels zo ver het oog rijkt. Met grote spandoeken wordt aangegeven welke spellen er te spelen zijn. Bij elk stand zijn instructeurs aanwezig die het spel uitleggen. „Dat is een stuk makkelijker dan elke keer maar door het spelregelboekje heen bladeren”, zegt organisator Frank Bunnink. Op de beurs is er voor ieder wat wils, van familiespellen die tien minuten duren tot tactische spellen die hele dagen in beslag kunnen nemen.

Zelf testen

„Het wordt steeds makkelijker om niet alleen de hardcore bordspelfans, maar ook de gewone gezinnen naar de beurs te trekken”, vervolgt Bunnink. „Er komen elk jaar zoveel nieuwe spellen uit. Als je dan in de winkel staat kun je alleen op de doos kijken en heb je vaak geen idee wat je koopt. Hier kan je alles zelf uitproberen, dat is wat mensen trekt.”

Bij een bordspel dat zich in diep in de ruimte afspeelt, zijn drie vrienden uit Eindhoven net klaar met een potje. De bedenker van het spel, die lijkt alsof hij rechtstreeks van de set van de televisieserie Star Trekkomt, bedankt de jongens voor het spelen. „Ik had eigenlijk wel verwacht dat er veel meer regels aan het spel zaten, het ziet er lastiger uit dan het is”, glimlacht Daan (24). Het is voor de jongens het vierde jaar op de beurs en het bevalt hen goed. „Het is een leuk dagje uit. Lekker spelletjes spelen en hopelijk wat dingen kopen”, zegt de bebaarde student.

Foto: Quincy Brouwer

Op de beurs staan niet alleen de ‘grote jongens’, er is ook ruimte voor kleine ontwikkelaars. In een van de kleinere standjes staat de 26-jarige Ferry uit Weert met een paar flessen whisky’s en een dienblad vol shotglazen. ‘A Night Out’ prijkt in neonletters boven de stand. „Ik zat een avond in de kroeg, en was alle drankspelletjes die we speelden zat. Toen dacht ik: dit kan ik beter.” Ferry speelt al zijn hele leven bordspelletjes en besloot toe zelf één te ontwikkelen. En niet zonder succes, het spel had een geslaagde crowdfunding en hij hoopt dat het spel binnenkort in de winkels ligt.

Foto: Quincy Brouwer

Tassen vol

Er kunnen niet alleen spellen worden gespeeld, er is ook een enorme bordspellenwinkel aanwezig waar van alles te koop is. Prijzen variëren van vijf euro voor een volledig spel, tot vijfhonderd euro voor één kaart van het populaire ruilkaartspel Magic: The Gathering. Voor het spel heb je overigens zestig kaarten nodig om het te kunnen spelen.

Kleuterjuf Paula is met haar vriendin Linda (beiden 27) voor het eerst op de beurs. Ze zijn op zoek naar goede aanbiedingen „Die vallen helaas een beetje tegen”, zegt ze lachend. De hoog uitgevallen prijzen hebben de dames in iedere geval niet tegengehouden bij het kopen van spellen. Beide hebben ze hun handen vol gevulde tassen.

Foto: Quincy Brouwer

Het zestal spellen dat de Paula hier heeft gekocht, valt echter in het niet bij de collectie die zij thuis heeft. „Als ik ook de kleinere kaartspellen meereken heb ik zo’n zestig spelletjes in huis en ik heb ook een collectie voor mijn kleutertjes. Ik koop er heel veel. Als ik het dan niks vind, verkoop ik ze meteen door”, zegt ze. „Maar wij gaan er weer vandoor, ik zie een tafel vrij bij Catan.”