Een dienblad of notitieboekje, gemaakt van gele vertrektijdenborden

Notitieboekjes van voormalige gele vertrektijdenborden, rugtassen van treinstoelbekleding en plantenbakjes van prullenbakken. Het is allemaal te koop in de pop-upstore op Utrecht Centraal.

Duizenden gele vertrektijdenborden zijn jaarlijks toe aan vernieuwing. Omdat weggooien zonde is, worden ze door creatieve ondernemers omgetoverd tot dienblaadjes, kaft van notitieboekjes en vogelhuisjes. Oftewel geupcycled.

Voor de gele treinstellen met bijbehorende inventaris geldt hetzelfde. Totaal wordt 99 procent circulair verwerkt, zegt Sacha Göddeke, directeur Duurzaam Ondernemen NS. „86 procent wordt opnieuw geplaatst in treinen en 13 procent krijgt een tweede leven buiten de trein. We werken samen met verschillende duurzame ondernemers om van dit treinafval weer nieuwe producten te maken. Voor die één procent zoeken we nog een oplossing.”

Een vilten tas en notitieboekje, beiden gemaakt van oude NS-materialen. / NS

Remblokken

Vorig jaar was er ook al enkele dagen een Upcycle Shop. En na succes keert de winkel nu terug. Nieuw dit jaar zijn de vilten tassen gemaakt van treinstoelbekleding (treintype ICM voor de liefhebber) en de verzamelitems uit oude treinen, zoals remblokken, prullenbakken en noodremmen.

Niet alleen de producten in de shop, maar ook het meubilair in de winkel – denk aan de verkoopbalie en houten tafel – is gemaakt van gebruikt NS-materiaal. De opbrengst gaat naar de jonge ondernemers die vaak samenwerken met sociale werkplaatsen.

Wat is er zoal te koop?

Prullenbakken om bijvoorbeeld een plantenbak van te maken

Notitieblokjes, dienblaadjes, lampen, vogelbroedkastjes en voederbakjes van gele reisinformatieborden

Kapstokhaakjes, remblokken en noodremmen uit oude treinen

Tafeltennistafels en tafelvoetbaltafels van oude treinvloeren

Tafels van treininstaptredes

Bureaus van treinplafondplaten

De pop-upstore is tot en met zondag te bezoeken in de stationshal op Utrecht Centraal ter hoogte van spoor 18/19.