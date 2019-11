'Een derde van alle verkeersboetes onterecht'

Intieme foto’s die online rondgaan is niet iets dat alleen bekende mensen overkomt. Sextingshamen komt veel meer voor dan we denken.

Onder tieners is het meestal niet meer dan normaal om intieme foto’s met elkaar te delen. Dat hangt samen met de seksuele opvoeding, zegt Francien Regelink. Ze schreef een handboek voor tieners die het slachtoffer zijn geworden van het verspreiden van hun naaktfoto. Ook de ouders krijgen een stappenplan in het boek Help! Ik sta online. „Laten we wel wezen: sexting is niet verkeerd!”, zegt Regelink. „Shamesexting is wel verkeerd. Dat heeft als doel je bewust met de grond gelijk te maken.”

Hulpverlening