Duizenden mensen lopen protestmars tegen abortus

Duizenden mensen deden zaterdag mee aan de Mars voor het Leven in Utrecht. Stichting Schreeuw om Leven organiseert deze jaarlijkse mars tegen abortus.

Volgens de christelijke pro-life-organisatie, die zich voornamelijk bezighoudt met het levensbegin en levenseinde, liepen er zo'n tienduizend mensen mee met de stille mars.

Drie kilometer

De dag begon met een programma met verschillende sprekers en een pro-life markt in de Jaarbeurs in Utrecht. Om 13.15 uur vertrokken de demonstranten en begonnen ze aan de gebruikelijke stille mars. De route was zo'n drie kilometer lang en ging door de binnenstad.

Met de protestmars wil de stichting een „krachtig signaal" sturen naar de samenleving en politiek en „opkomen voor de beschermwaardigheid van het ongeboren leven." Dat vermeldt Schreeuw om Leven op de website. Dit is de 27e Mars voor het Leven die wordt gehouden.

Verkeershinder

RTV Utrecht meldt dat demonstranten rondliepen met borden waar teksten op stonden als „Wij komen op voor de rechten van het ongeboren kind." Studenten hingen als reactie op de mars een spandoek uit het raam waarop staat: „Hou je kerk uit mijn kruis." Tegendemonstranten hadden borden in hun hand met teksten als „Nog steeds baas in eigen buik."

De demonstranten liepen over de busbaan, wat volgens de nieuwsorganisatie zou hebben gezorgd voor verkeershinder. Mensen konden hierdoor bijvoorbeeld niet meer bij de Uithof komen, waar zaterdag open dagen zijn van de Universiteit Utrecht.

Onderzoek

Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat twintigers en dertigers vaker tegen abortus zijn dan de generaties voor hen. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij, zelf aanwezig bij het protest in Utrecht, vindt dat bemoedigend. „Dat jongeren kritischer zijn, betekent nog niet dat ze in alle gevallen tegen abortus zijn. Maar ze staan wel open om te kijken of we redenen kunnen wegnemen die ervoor zorgen dat vrouwen kiezen voor een dergelijke ingreep, zoals financiële nood of sociale problemen", aldus Van der Staaij in het Nederlands Dagblad.