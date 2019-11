Duizenden kids op wachtlijst Sintcadeau

Ruim 15.000 kinderen staan op een wachtlijst voor een Sinterklaascadeau van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Zoals het er nu voor staat, krijgen zij op pakjesavond niets.

Eén op de twaalf Nederlandse kinderen groeit op in armoede. Kinderhulp organiseert voor hen sinds 2000, met dank aan de Vriendenloterij en sponsoren, de Actie Pepernoot. Ouders kunnen voor hun kind dan een cadeau aanvragen. „Geen kind mag overgeslagen worden door de Sint”, zegt Jan Wezendonk, directeur van het Nationaal Fonds.

Veel meer aanvragen

Dat dreigt echter wel te gebeuren, want het aantal aanvragen is dit jaar bijzonder hoog. „Op dit moment kunnen we voor 72.301 kinderen een cadeautje uitzoeken”, zei Wezendonks collega Irene Boersma dinsdagmiddag. „Meer dan 15.000 kinderen staan dus nog op de wachtlijst. Voor hen zijn we hard op zoek naar particulieren en bedrijven die een financiële bijdrage willen geven. Het aantal is hoger dan andere jaren. Vorig jaar werden tussen de 9.000 en 10.000 kinderen teleurgesteld.”

Levi (5) is een kind waarvoor een cadeau is aangevraagd. Zijn moeder geeft de situatie aan: „Levi slaat zich er flink doorheen. Sporten doet hij buiten op een veldje en cadeautjes voor kinderfeestjes waarvoor hij wordt uitgenodigd, maakt hij zelf. Dit jaar wil ik hem op 5 december eens verrassen met een bordspel, maar ik weet alleen niet hoe.”

Verschillende verzoeken

Het Nationaal Fonds Kinderhulp kon 2014 zo’n 50.000 kinderen blij maken met een cadeau. Dat aantal was vorig jaar opgelopen tot bijna 87.000. Kinderhulp krijgt overigens niet alleen Sinterkaasverzoeken. De aanvragen voor simpele dingen als zwemlessen, een dagje uit, een fiets, opleiding of laptop zijn met een gemiddelde van 2.146 per maand bijna verdubbeld ten opzichte van andere jaren. „Kinderhulp staat voor een flinke uitdaging”, zegt Jan Wezendonk. „Maar die gaan we aan. Alle kinderen moeten erbij kunnen horen.”