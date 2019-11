Duindorp trekt handen af van vreugdevuur

In de Haagse buurt Duindorp zal deze jaarwisseling geen groot vreugdevuur op het strand gebouwd worden. De organisator, de Duindorp Vreugdevuur Stichting, trekt de stekker uit de plannen.

„Het ontbreken van het vreugdevuur dit jaar zal een klap zijn, een klap voor vele honderden of misschien wel duizenden mensen die ons vreugdevuur een warm hart toedragen", schrijft de stichting op Facebook. „Het vuur is nu van ons afgepakt, maar het vuur zal in onze gedachtes niet doven."

Ook geen andere evenementen

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft dinsdag gemeld dat de Haagse vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. Zo hebben de organisatoren nog altijd geen aansprakelijkheidsverzekering. Ook de politie en de brandweer zijn kritisch over de plannen. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt ook dat de vreugdevuren niet haalbaar zijn.

De Duindorpse stichting wil ook geen andere evenementen rond de jaarwisseling organiseren. Zulke activiteiten zouden de rust in de wijk kunnen bewaren als er geen vreugdevuur is. „Deze bal ligt nu bij de gemeente zelf, want wij trekken onze handen overal van af."

Schade

Duindorp en Scheveningen bouwen elk jaar houtstapels op de stranden. Die worden aan het begin van het nieuwe jaar in brand gestoken. Dat ging afgelopen jaar mis. Een vonkenregen trok over Scheveningen en richtte veel schade aan. Scheveningen en Duindorp bleken zich niet aan afspraken te hebben gehouden en de gemeente greep nauwelijks in. Dit leidde tot het opstappen van burgemeester Pauline Krikke. Dit jaar is de gemeente strenger.

Vroeger had vrijwel elke straat in Den Haag zijn eigen vreugdevuur. Bewoners gingen kerstbomen 'rausen' en maakten daar hoge stapels van. Dat leidde elk jaar tot rellen en schade. Daarom werden de vuren in de jaren 90 verplaatst naar het strand. Daar ontstond een wedstrijd tussen Duindorp en Scheveningen. De Scheveningse stapel was afgelopen jaarwisseling ruim 45 meter hoog, die van Duindorp bijna 49 meter.