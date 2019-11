Dode door zware overstroming Venetië

Het Italiaanse toeristenwalhalla Venetië heeft te maken met extreme overstromingen. Pleinen en historische gebouwen zijn compleet ondergelopen. Er is zeker een dode gevallen door het noodweer.

Een Italiaans persbureau meldt dat de 78-jarige man in de nacht van dinsdag op woensdag overleed toen hij werd geraakt door de bliksem. Hij was op dat moment water aan het wegpompen. Er is nog een ander slachtoffer gevallen, daar is de doodsoorzaak nog niet van vastgesteld.

Dinsdagavond bereikte het water een hoogte van 1.87 meter. In 1966, toen een record werd gemeten, stond het water maar zeven centimeter hoger.

Kans op noodtoestand

Burgemeester Luigi Brugnaro heeft nog net niet de noodtoestand uitgeroepen en is bang voor enorme schade. De scholen zijn woensdag gesloten. Op Twitter laat Brugnaro weten dat de situatie ‘dramatisch’ is. „We vragen de overheid ons te helpen. De kosten zullen hoog zijn.” De burgemeester geeft klimaatverandering de schuld van de ramp.

De regen in Italië lijkt de afgelopen dagen maar niet op te houden en voor de komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het San Marcoplein is verborgen onder ruim een meter water en ook de gelijknamige basiliek is ondergelopen, voor de zesde keer in 1200 jaar tijd. De laatste vier overstromingen vonden plaats in de afgelopen twintig jaar.

Wat de schade is aan de grootste kerk van de stad is nog niet duidelijk.

