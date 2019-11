Disney+ gaat bij films waarschuwen voor racisme

Streamingdienst Disney+ gaat in Nederland waarschuwen voor programma's en films waarin mogelijk racistische of stereotyperende verhaallijnen en personages voorkomen.

Deze waarschuwingen zijn in sommige andere landen ook al te zien. The Walt Disney Company werd in het verleden al vaak beschuldigd van racisme, vrouwenhaat en antisemitisme.

Verouderde representatie

In de Verenigde Staten is de waarschuwing al sinds de lancering van Disney+ te zien. De woordvoerder van het bedrijf meldde vrijdag dat de disclaimer ook in Nederland getoond zal worden. Deze moet uiterlijk na het weekend te zien zijn.

Bij bepaalde films en programma's komt dan te staan: „Dit programma wordt getoond zoals het oorspronkelijk is gemaakt. Het bevat mogelijk verouderde culturele representatie."

Het gaat onder meer om Dumbo, The Aristocats, The Jungle Book en Peter Pan. Hierin zijn personages te zien die eigenschappen hebben die racistisch. In Dumbo zijn bijvoorbeeld slaven te zien en in Peter Pan worden de inheemse stammen afgebeeld als barbaars, primitief en minder intelligent.

Opvallend is dat films zoals Aladdin en Pocahontas dan weer niet de disclaimer krijgen, terwijl veel kijkers vinden dat hier ook stereotypes in voorkomen.

Niet de eerste keer

Disney hield zich eerder ook al bezig met het aanpassen van racisme in films. Zo werden sommigen al opnieuw gemaakt in live action, maar werden de fragmenten die kritiek opleverden in deze nieuwe versies weggelaten.

Dit is ook niet de eerste disclaimer die de streamingdienst aan programma's toevoegt. Wanneer er wordt gerookt, staat er bijvoorbeeld een waarschuwing dat roken niet goed is voor de gezondheid. Het bedrijf heeft zich de afgelopen jaren namelijk veel bezig gehouden met het ontmoedigen van roken.