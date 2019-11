Disney breekt records met Frozen 2

In tegenstelling tot hoofdrolspeelster Elsa, laat het publiek van Frozen het allemaal niet zomaar gaan. De film brak in de eerste draaidagen al heel wat records.

Ook in Nederland wist het tweede deel van Frozen afgelopen weekend de records te breken. De film heeft in het eerste weekend al meer dan 200.000 bezoekers getrokken en 1,6 miljoen euro binnengehaald.

De opening op woensdag was de beste ooit voor een animatiefilm van Disney, maakte de distributeur maandag bekend. De enige twee andere animatiefilms die in Nederland een betere entree hadden, waren Finding Dory (van Pixar) en Despicable Me 3 (van Illumination).

Amerikaanse records

In de VS bracht Frozen 2 het eerste weekend meer dan 127 miljoen dollar in het laatje, waarmee het de beste opening van een animatiefilm ooit is. In het vervolg op de wereldhit uit 2013 gaat Elsa op zoek naar de vraag waarom zij werd geboren met magische krachten. Het antwoord op deze vraag bedreigt namelijk haar koninkrijk.

De tweede plaats in de Nederlandse bioscooplijst is voor Last Christmas, een film van Emma Thompson geïnspireerd op de liedjes van George Michael. De derde plek is voor Joker, de grimmige film over de bekendste schurk uit de Batman-reeks.