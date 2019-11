Diskwalificatie winnaar Kjeld Nuis weer ingetrokken

Een steekpartij in Dordrecht zaterdagochtend is groot in het nieuws vanwege de plaats waar het incident plaatsvond: middenin een filiaal van Jumbo, meldt De Telegraaf.

Tijdens de steekpartij waren er zowel personeel als klanten aanwezig in de supermarkt. De winkel was net open, toen om 08.15 uur twee mannen elkaar in de winkel kruisten. Vermoedelijk waren het bekenden van elkaar, want volgens de politiewoordvoerder heeft een van de twee mannen de ander neergestoken.

Een vrouw verleende eerste hulp en het slachtoffer, een 47-jarige man, werd naar het ziekenhuis gebracht. De man zou buiten levensgevaar zijn. De dader, een man van 50 jaar oud, heeft zichzelf op het politiebureau gemeld en is aangehouden. Het steekwapen is ook in beslag genomen.