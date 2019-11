Dierentuinen en musea openen woensdag de deuren met hoge korting

Vanwege de lerarenstaking op woensdag 6 november zijn duizenden scholen in Nederland gesloten. Dus wat moeten de kinderen die dag dan gaan doen?

Attractieparken en dierentuinen weten hier slim op in te spelen. Er worden deze dag hoge kortingen gegeven op de toegangsprijs of de toegang is zelfs helemaal gratis. Benieuwd waar je woensdag moet zijn? Hieronder enkele acties:

Gratis naar het museum

Naar een museum? Dan heb je geluk. Meerdere musea openen helemaal gratis en voor niets de deuren:

Wereldmuseum Rotterdam

Gratis toegang voor scholieren en studenten (op vertoon van collegekaart) in het Wereldmuseum Rotterdam, dat een beeld geeft van de „culturele diversiteit die de wereld rijk is".

Fries Museum

Toegang gratis voor kinderen onder begeleiding van een volwassene. In het grootste museum in Leeuwarden leer je over Friesland en alles dat Fries genoemd kan worden.

Philips Museum

In Eindhoven kunnen kinderen tot en met 18 jaar gratis naar het Philips Museum, dat is gevestigd in de eerste gloeilampenfabriek van Philips. In het techniekmuseum leer je alles over de geschiedenis van het bedrijf Philips.

Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam opent ook gratis de deuren voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs. Wel moeten de kinderen begeleid worden door een volwassene. Bekijk hier de op een na grootste maritieme collectie ter wereld.

Muiderslot

Het Muiderslot in Muiden is gratis voor schoolkinderen tot en met 17 jaar. Een (betalende) volwassene mag maximaal 4 kinderen meenemen. In het middeleeuws kasteel zijn meerdere activiteiten met opdrachten te doen.

Middeleeuws kasteel Muiderslot. /ANP

Korting op toeging dierentuinen

Toch liever rondstruinen door een dierentuin? Dan is er ook genoeg keuze:

Wildlands Adventure Zoo

In Emmen kunnen kinderen tot en met 12 jaar kosteloos naar Wildlands Adventure Zoo, terwijl voor kinderen in het voortgezet onderwijs een korting van 50 procent geldt.

Blijdorp

Kinderen tot en met 12 jaar mogen woensdag gratis naar dierentuin Blijdorp in Rotterdam voor een „leuke en leerzame dag", aldus de dierentuin. Een betalende volwassene mag maximaal vijf kinderen meenemen.

Artis

In dierentuin Artis in Amsterdam mogen kinderen en studenten op de stakingsdag voor 4 euro naar binnen, oftewel een korting van zo'n 80 procent. Volwassen begeleiders betalen 18 euro in plaats van 24 euro. Toegang tot het museum Micropia (onderdeel van Artis) is 5 euro. Normaal gesproken zijn deze prijzen 14 euro (t/m 9 jaar) of 16 euro (ouder dan 9).

Miniatuur

Geen zin in beide? Miniatuurwerelden openen ook de deuren:

Miniatuurstad Madurodam

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen gratis naar miniatuurstad Madurodam in Den Haag. Een (betalende) volwassene mag maximaal vijf kinderen mee naar binnen nemen.

Mini World

Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook gratis naar een andere miniatuurwereld, in Rotterdam. Een betalende volwassene mag maximaal twee kinderen meenemen naar Mini World Rotterdam.