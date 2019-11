Dick gaat opnieuw viral, nu met deze eekhoorn-foto

Dick van Duijn is nog maar net bekomen van alle aandacht rondom zijn vorige foto, of hij heeft opnieuw een indrukwekkende plaat geschoten van een eekhoorn. „Deze is misschien nog wel mooier.”

In september was het een foto van een eekhoorn die zichtbaar geniet van een bloem. Het shot haalde de kranten over de hele wereld. Nu is het een herfstig kiekje dat de aandacht trekt: een eekhoorn die ervandoor gaat met een walnoot wordt massaal geliket op social media.

Schuilhut

Waar hij voor de vorige foto afreisde naar Oostenrijk, is deze „gewoon gemaakt in Nederland”. Dick, hobbyfotograaf en visboer uit Noordwijk, vertelt dat de foto ergens in een schuilhut in De Loonse en Drunense Duinen in Noord-Brabant is genomen. Exacte details over de locatie wil hij liever niet geven. Lachend: „Ik denk niet dat de eigenaar van die hut dat zo leuk zal vinden."

Via via wist Dick van die schuilhut en ook dat er veel eekhoorns in de buurt zijn. De speelse beestjes zijn z’n favoriete dieren. „Ik vind de manier waarop ze lopen en ze zich gedragen, heel schattig. En het zijn hele fotogenieke beesten.”

Nou, dat blijkt. Alhoewel zo’n shot maak je natuurlijk niet zomaar. „Ik heb ook wel veel geluk gehad hoor”, bekent hij. „Ik kon precies die sprong vastleggen, helemaal scherp. Normaal stel je van tevoren scherp, maar deze heb ik vanuit de hand gemaakt. Dat maakt het extra bijzonder.”

Apparatuur testen

Inmiddels zijn er alweer diverse Amerikaanse media die interesse hebben in deze foto, zegt Dick. „Ook op Instagram en Facebook-pagina’s gaat-ie hard, misschien nog wel harder dan de vorige.” Welke hij mooier vindt? „Deze. Die herfstkleuren zijn bijzonder, en dat opspattende water in dat licht zorgt voor een uniek beeld.”

Dick zijn tijd gaat op dit moment vooral op aan fotografie. „Ik heb geluk dat het werk in de viskraam vooral seizoenswerk is. In het voorjaar en in de zomer staan we iedere dag in Noordwijk, nu alleen in de weekenden.” Hij noemt het dan ook bizar wat hij na de viral foto van de vorige keer heeft meegemaakt. „Ik krijg nu veel apparatuur opgestuurd dat ik mag testen. Dat is heel cool.”

„Mijn werk levert niet altijd zulke foto’s op hoor”, geeft hij toe. „Vorige week was ik in Polen, waar ik grote zeearenden wilde fotograferen. Maar het weer zat tegen, waardoor het onmogelijk was om een goed beeld te maken. Toen ik terugkwam heb ik deze foto heb gemaakt en dat maakte alles goed.”