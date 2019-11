Deense club klaagt Nederlandse 'spookvoetballer' Verhagen aan

De Deense ploeg Viborg FF meent opgelicht te zijn door een uit Nederland afkomstige 'spookvoetballer'. Volgens de nummer twee van vorig seizoen in de competitie zijn ze opgelicht door de 25-jarige Bernio Verhagen en zijn zaakwaarnemers.

Er wordt ernstig getwijfeld aan de echtheid van de profstatus van de rechtsbuiten. Ze hebben aangifte gedaan tegen Verhagen en zijn zaakwaarnemers.

Veel transfers, weinig wedstrijden /Transfermarkt

Vage internationale carrière

Viborg begon argwaan te krijgen toen de speler zich in oktober meldde op het trainingsveld. De nieuwe aanwinst viel nogal op tijdens de trainingssessie en werd direct van het veld gehaald. Meestal is 'opvallen op de training' in voetbaltaal iets positiefs. Maar nu zat de vork toch anders in de steel: volgens de trainer kon Verhagen namelijk helemaal niet voetballen en had hij met deze vaardigheden nooit prof kunnen worden.

Wanneer je de historie van Transfermarkt erbij pakt zie je dat de 25-jarige Bernio Jordan Enzo Verhagen een behoorlijke wereldreis heeft gemaakt in de afgelopen jaren. Hij stond onder meer onder contract bij ploegen uit Moldavië, Zuid-Afrika en Chili. Toch is het wel opmerkelijk dat de Nederlander nooit een wedstrijd gespeeld lijkt te hebben in voorbije seizoenen terwijl hij wel telkens bij een club speelde.

Over de echtheid van deze voetbalcarrière wordt dan ook behoorlijk getwijfeld. In een artikel van VICE is te lezen hoe Verhagen een gehele professionele voetbalcarrière bij elkaar verzonnen lijkt te hebben. En zelfs bij de KNVB, waarbij een inschrijving als voetballer van de Nederlandse nationaliteit verplicht is, is hij volledig onbekend.

Fraude?

De club liet weten dat zij in juli werden benaderd door een man die beweerde dat hij van het grote managementbureau Stellar Group was. Deze voetbalmakelaar behartigt onder meer de belangen van Nederlandse talenten als Timothy Mensah en Tahith Chong, maar ook die van vedettes als Gareth Bale en Saul Ninguez. Volgens de zaakwaarnemer wilde de in Paramaribo geboren Verhagen een half seizoen ergens spelen voor hij in januari naar China zou verkassen.

De Deense profclub geeft aan dat Verhagen is vastgelegd zonder dat ze hem aan het werk gezien hebben. „Er is duidelijk sprake van fraude, waarbij waarschijnlijk meerdere mensen in verschillende landen zijn betrokken", meldt Viborg.

Verhagen is ondertussen ook nog gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn vriendin en diefstal, zei een plaatselijke officier van justitie.