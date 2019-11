De Mindf*cks van Victor Mids onthuld: Psychologie en een beetje magie

Kijk je regelmatig met open mond naar de trucs van Victor Mids in het programma Mindf*ck? De illusionist verklapt in zijn vandaag verschenen boek een aantal van zijn geheimen.

Alle mensen op laten staan zodra een belletje klinkt in een wachtkamer, exact weten welke producten de ander in zijn boodschappenmandje doet of de naam van ongeboren baby’s raden. Victor Mids (32) krijgt het voor elkaar. Zijn verwondering voor trucs begon op de middelbare school, toen hij van een 5,4 op wiskunde een voldoende kon maken. Dat deed hij door zijn leraar te overtuigen dat een fout gerekend antwoord toch écht juist was. Een klasgenoot die datzelfde, in eerste instantie verkeerd gerekende antwoord, ook goed wilde laten rekenen, lukte dat niet.

Sindsdien is Mids (echte naam Middelkoop) gefascineerd door goocheltrucs, veelal met een psychologische insteek. Samen met Oscar Verpoort, de producent en regisseur van zijn tv-programma, maakt hij al vijf jaar Mindf*ck. Drie jaar geleden brachten ze een boek uit en vandaag komt daar een tweede bij: Mindf*ck Next level. Daarin laten ze zien hoe je trucjes uit de gedragspsychologie in het dagelijks leven kunt gebruiken. Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek, op een eerste date of bij een onderhandeling.

Een goochelaar verklapt toch nooit zijn geheimen?

Mids: „Er zijn weinig mensen die met zoveel geheimen rondlopen als wij. Dat is ergens zonde, omdat er zoveel psychologie, wiskunde of natuurkunde aan ten grondslag ligt. We willen voor mensen graag een tipje van de sluier oplichten en hen inspireren en prikkelen om daarmee aan de slag te gaan.”

Verpoort: „We horen nog steeds: het zal wel van tevoren allemaal zijn afgesproken. Nu willen we een kijkje achter de schermen laten zien en mensen inzicht geven. Zodat je meteen zelf als illusionist aan de slag kunt.”

Nou, kom maar op.

Mids: „Een leuk experimentje is om een Q op je voorhoofd te tekenen. Doe maar eens. Er zijn twee manieren om ‘m te tekenen. Met het streepje naar links, zodat de ander de letter kan lezen, of met het streepje naar rechts, zodat je de Q als het ware zelf kunt lezen. De manier waarop je de ‘Q’ tekent, zegt iets over hoe je in elkaar steekt. Teken je de Q naar de ander toe, dan denk je meer vanuit de ander. Teken je ‘m zodat je de letter zelf kunt lezen, dan redeneer je meer vanuit je eigen standpunt.”

Victor Mids (32, rechts op de foto) en Oscar Verpoort (33) zijn jeugdvrienden die elkaar kennen van de middelbare school. Hun gezamenlijke passie voor trucs en illusies bracht hen toevallig samen en ze werden vrienden voor het leven.

Verpoort: „Er is ook een handige truc die je helpt bij het afvallen. Zit je te snacken voor de tv, zorg dan dat je dominante hand niet bij die zak chips kan. Want als we eten met onze niet-dominante hand, dan snaaien we met twintig procent minder.”

Mids: „Of als je iemand wilt versieren: ga in het midden van een groep staan of zitten. Die mensen worden sympathieker of aardiger gevonden.”

Verpoort: „Wil je met iemand verder praten, vraag diegene dan eerst om een gunst. Bijvoorbeeld of diegene even je drankje wil vasthouden omdat je een foto wil maken. Het klinkt tegenstrijdig, maar mensen zijn vervolgens sneller geneigd om op de volgende vraag sneller ‘ja’ te antwoorden. Bijvoorbeeld op de vraag of je zin hebt om te dansen.”

Maar sommige experimenten in jullie programma gaan verder. Zoals het kunnen voorspellen van babynamen.

Mids: „Er zijn verschillende manieren om een gedachtegang te lezen. In het boek stippen we daarover iets aan, maar om een babynaam te kunnen achterhalen, moet je puzzelen. We kunnen niet letterlijk het geheim vertellen, je wilt mensen ook verrassen.”

Verpoort: „We zorgen dat je een inzicht krijgt, maar willen wel de magie in stand houden.”