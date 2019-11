Dader aanslag Londen is 28-jarige veroordeelde terrorist

Volgens de politie is de 28-jarige dader van een terreuraanslag in Londen een eerder veroordeelde terrorist, die onder beperkende voorwaarden vrij was.

Bij de aanslag werden vrijdagmiddag om 15.00 uur twee mensen doodgestoken en raakten er drie voorbijgangers gewond. De politie schoot de dader dood, die een nepbom om zijn lichaam had vastgemaakt.

Droeg een enkelband

De dader is Usman Khan, maakte de Britse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend. Hij werd in 2012 veroordeeld voor een terroristisch misdrijf en kwam in 2018 onder voorwaarden vrij. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd.

Volgens The Times was een van de voorwaarden voor de vrijlating dat Khan een enkelband moest dragen. Hij zou ook banden hebben met islamitische terreurgroepen.

De 28-jarige zou vrijdag bij een bijeenkomst over de terugkeer van gevangenen in de samenleving aanwezig zijn geweest, waar hij dreigde het gebouw op te blazen. Later op de Londen Bridge werd hij overmeesterd en doodgeschoten.

De politie behandelt de zaak als een terreurdaad, mede door de nepbom. /ANP

Kritieke toestand

Een man en een vrouw overleden na de steekpartij in het ziekenhuis. Twee vrouwen en een man liggen nog in het ziekenhuis: een van hen is in kritieke toestand.

De Londense burgemeester Sadiq Khan bedankte de omstanders die de dader van de aanslag overmeesterden voor hun „adembenemende heldendaad."