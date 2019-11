Consumenten woest op Lidl wegens feestdagenfolder

De maand december nadert en dit betekent feest! Toch blijken de naderende feestdagen niet voor iedereen een feestje nadat de folder van supermarktketen Lidl op de deurmat viel.

Deze schoot bij een groep mondige consumenten in het verkeerde keelgat. De reden? De term 'kerst' ontbrak in de decemberfolder die als thema 'feest' had. Dit was dan ook aanleiding voor verongelijkte consumenten om hun massaal ongenoegen kenbaar te maken via sociale media.

De feestvreugde verdween voor sommigen direct na het zien van dit stukje 'landverraad' /Twitter, Lidl

Feest

Op de Facebookpagina van Lidl en onder de hashtag #Lidl op Twitter is er hierdoor absoluut geen sprake van een feestelijke stemming. Sterker nog: er wordt door sommigen zelfs gedreigd om de supermarkt te boycotten. Een verongelijkte consument stelt zelfs voor om bij wijze van statement een volle winkelkar op de band bij de kassa neer te leggen om zich vervolgens uit de voeten te maken.

Sommigen gaan zelfs nog verder: het ontbreken van het woordje 'kerst' zou volgens een groep internetgebruikers opzettelijk gedaan zijn. De supermarktketen zou hiermee een knieval hebben gemaakt tegenover een verstikkend politiek correct klimaat waarin het bepaalde minderheden niet voor de borst wil stuiten. Een kleine groep gaat nog verder en meent dat met het neerploffen van de gewraakte feestdagenfolder een identitaire burgeroorlog is ontketend.

Steun komt ook vanuit de politiek: PVV-leider Geert Wilders schaart zich op Facebook achter het verzet door te stellen dat de islamisering van Nederland hiervoor verantwoordelijk is. En ook Forum voor Democratie lijkt niet blij te zijn met het feestelijke drukwerk; op de pagina van de FvD-fractie in Breda is een filmpje te zien waar op briesende wijze kennis wordt genomen van dit stukje 'landverraad in reclamedrukwerk'.

Het is overigens niet zo dat de term kerst helemaal in de ban is gedaan: een eenvoudige zoekactie toont aan dat het woord 'kerst' op 27 van de meer dan honderd pagina's van de feestelijke reclamegids present is en 461 maal als zodanig wordt benoemd.

Traditioneel genieten

Lidl herkent zich op hun beurt absoluut niet in het geschetste beeld. Zij menen dat de novemberfolder algemener van aard is omdat er meerdere feestdagen in december vallen. In een schriftelijke reactie benadrukken ze dat er na Sinterklaas nog genoeg aandacht aan het traditionele kerstfeest in hun reclamedrukwerk wordt besteed. De toekomst zal leren of deze folders wel op goedkeuring kunnen rekenen.

Overigens is het niet alleen maar kritiek dat de klok slaat op de sociale media-kanalen. Sommigen beweren dat de critici zich behoorlijk aanstellen en steunen de supermarkt juist in hun beslissing. Een grappenmaker trok zich zondagavond het leed kennelijk dusdanig aan dat hij een kaarsje voor de 'slachtoffers van de feestdagenfolder' heeft opgestoken.

Het is niet het eerste jaar dat Lidl zich de woede van consumenten op de hals haalde naar aanleiding hun taalgebruik omtrent de feestdagen. Afgelopen jaar was er veel te doen geweest over het feit dat er in hun dikke Delicieux-Folder voor de feestdagen de term 'Feeststol' in plaats van 'Kerststol' was te lezen. Toch lijkt de woede zich niet echt te vertalen in tegenvallende resultaten aangezien het marktaandeel van Lidl vorig jaar steeg van 10,5 naar 10,9 procent, zo blijkt uit cijfers van Distrifood.

Boycot alles

Waar de boycottende verzetstrijders hun boodschappen voor de feestdagen nu wel gaan doen wordt nog een flinke uitdaging. Om vergelijkbare redenen zijn er eerder al oproepen geweest om Albert Heijn, Bol.com, Jumbo, Coca Cola en HEMA links te laten liggen. En ook een maaltijd winnen zit er niet langer in, aangezien de 'indoctrinerende' tegoedbon voor een vegetarische maaltijd van de Postcodeloterij afgelopen week ook niet leidde tot blije gezichten.

Als het hun dan toch lukt om inkopen te doen bij een winkelketen die geen knieval voor islamisering heeft gemaakt, is het overigens nog steeds niet klaar. Het diner dient absoluut niet op een eettafel van IKEA opgediend te worden. De Zweedse meubelgigant viel dit weekeinde in het ongewisse toen er in hun internationale folder de term 'winterfeest' in plaats van Kerstfeest te lezen was.

De oprichter van de keten luistert naar de naam Dieter Swartz en had in 2017 een geschat vermogen van 37 miljard euro. Hiermee is hij de rijkste man van Duitsland. Het is niet bekend wat de financiële gevolgen voor de winkelketens naar aanleiding van deze nieuwe oproepen tot een boycot.