ChristenUnie: gebruik navigatie-apps voor veiligheid rond scholen

Het Haagse luchtruim ziet bijkans zwart van alle proefballonnetjes die door de Kamer worden opgelaten. De meesten gaan kansloos ten onder, soms blijft er eentje drijven. Een plan om navigatie-software in te zetten voor verkeersveiligheid werd op maandagmiddag door de minister omarmd

Maak het verkeer rondom scholen veiliger door navigatiesystemen een andere route te laten kiezen, dat is het plan. Veel van de apps bieden de keus voor snelle of korte routes, daar mag veiligheid nu ook in worden meegerekend als het aan de ChristenUnie ligt.

Sluiproutes

Op maandag besprak de Kamer nieuwe plannen rond verkeersveiligheid, daarbij kwam Stieneke van der Graaf (CU) met het idee op de proppen. Geleend van de Belgen, daar zijn de plannen al verder gevorderd. „De veiligheid bij scholen is echt in het geding”, zegt Van der Graaf. „Door sluiproutes ontstaan gevaarlijke situaties, dit is een mogelijke oplossing.”

ChristenUnie Kamerlid Stieneke van der Graaf. Foto: ANP

Ze wijst op een onderzoek van RTL uit september vorig jaar; 9 van de 10 scholen ervoer verkeersproblemen en in drie jaar tijd vonden er zo’n 10.000 ongelukken plaats. Hier moet verandering in komen volgens het Kamerlid.

Kwetsbaar

„Wij zijn enorm voorstander”, verklaart Marcel Kwant van Veilig Verkeer Nederland. Kinderen zijn kwetsbare verkeersdeelnemers. Bovendien wordt het verkeer steeds drukker door een toename van auto’s en fietsers op de weg, dat houden ze graag veilig. „Op drukke dagen en tijdens de spits nemen navigatieapplicaties vaak sluiproutes langs scholen. Als je in die systemen opneemt dat scholen worden vermeden is dat grote winst.”

Volgens Van der Graaf zijn hier niet direct nieuwe regels voor nodig, maar moet de minister met de appontwikkelaars afspraken maken. Ze hoopt dat ontwikkelaars zelf ook heil zien in het plan en mikt in eerste instantie vooral op medewerking van de applicaties. „Ik hoop dat ze zelf mee gaan denken. Er zijn veel apps, grote partijen als Google en Flitsmeister. Ik wil graag dat zij de keus voor de veiligste route toevoegen en dat straten rond scholen worden vermeden.”

Rondom scholen wordt al het nodige gedaan aan verkeersveiligheid, dit moet alsnog beter. Foto: ANP

Technisch mogelijk

Aanbieders van navigatiesystemen beschikken al lang over de benodigde gegevens, implementatie van het plan mag volgens de politicus dan ook geen probleem vormen. „Technisch is het mogelijk om gebruikers om scholen heen te leiden. Een omleiding bij file is ook geen probleem en de meeste apps weten al precies waar de scholen staan. Ik wil dat de verschillende partijen snel om tafel gaan om afspraken te maken.”

Je kan je natuurlijk wel afvragen of dit een oplossing is voor het probleem. Houdt een verandering in de app gevaarlijke weggebruikers uit de buurt? „Mensen die echt huftergedrag vertonen die verander je toch niet”, zegt Kwant. „Maar er zijn veel mensen die Maps of hun TomTom aanzetten en die zich wel laten omleiden. Daarmee is het zeker een stap in de goede richting.”