Chinese jongeren mogen niet meer dan anderhalf uur gamen per dag

De bever doet het goed. Het dier werd ruim dertig jaar geleden geherintroduceerd in Nederland en sinds 2011 is de populatie van het grote knaagdier flink gestegen.

Het was even spannend, deze zomer. Het Groninger Landschap plaatste een webcam in een beverburcht om een beverstelletje in het Hunzedal te kunnen volgen. De dieren waren echter niet te zien. Waren de bevers te schuw?

Uiteindelijk kwamen de harige staarten van het stel (wist je dat bevers trouw zijn en hun hele leven samen blijven?) toch in beeld, samen met twee pasgeboren jonkies. Je hoorde ze met hun lange oranje tanden knagen aan boomstammetjes en zag hoe de jongen werden verzorgd. Uniek, want in Nederland was het nog niet eerder gelukt om wilde bevers live in beeld te brengen.