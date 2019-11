Buschauffeur onder invloed van drugs tijdens ernstig ongeval

Een 26-jarige Amsterdamse buschauffeur blijkt een ernstig verkeersongeval te hebben veroorzaakt terwijl hij onder invloed was van zowel MDMA als GHB.

Bij het ongeluk knalde een stadsbus tegen een stilstaande tram op. Ismaël W. die destijds in dienst was van vervoersbedrijf Connexxion moest donderdag voor de rechter verschijnen om zich te verantwoorden, meldt NH Nieuws.

Onder invloed

De botsing vond plaats op 4 mei vorig jaar in de buurt van het Olympisch Stadion. Veertien passagiers raakten gewond waarvan twee ernstig. Ook de verdachte raakte gewond en moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden gehaald. Een van de slachtoffers brak zijn jukbeen en een andere hield een gebroken nek en een hersenschudding aan het incident over.

Volgens het OM was W. die dag onder invloed van meerdere verdovende middelen aan het werk gegaan. En dit was ook terug te zien in zijn rijgedrag, deze wordt door de openbaar aanklager als onvoorzichtig en onoplettend gestempeld. Dit beeld wordt volgens hen bevestigd door getuigenverklaringen die meldden dat het voertuig met hoge snelheid tegen de tram op botste.

Omdat er donderdag een pro forma-zitting was, is er nog geen strafeis bekendgemaakt. De inhoudelijke behandeling zal op een later moment plaatsvinden.