Burgemeester Apeldoorn tevreden over intocht: Fantastisch feest

Ondanks de demonstraties is de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn goed verlopen. Burgemeester Petra van Wingerden-Boers spreekt van een „fantastisch feest".

De Pegida-groep is tijdens deze intocht opgepakt en dat is volgens de burgermeester „eigen schuld". „Ze zijn herhaaldelijk gewaarschuwd dat ze zich aan de regels moesten houden. Maar dat wilden ze niet. Dat het om hun zwarte schmink zou gaan zoals rondgaat, is beslist niet waar. Iedereen mag zich in deze plaats uitdossen zoals hij wil, maar regels zijn regels." Pegida is voorstander van Zwarte Piet.

Teleurstelling

Apeldoorn had verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen om de intocht goed te laten verlopen. Zo werden toegangswegen afgesloten voor verkeer en voorzien van wegblokkades.

Van Wingerden-Boers snapt dat sommige bezoekers teleurgesteld zijn dat ze geen goede plek langs de route hadden door de drukte. „Afsluiten van het Raadhuisplein was nodig voor ieders veiligheid, ook die van degenen die nu niet op hun favoriete plek konden komen."

De politie is ook tevreden over het verloop van de intocht in Apeldoorn en schat dat er 25.000 mensen op af zijn gekomen.

Arrestaties

Bij de intocht in Apeldoorn zijn volgens de politie twaalf mensen opgepakt. Elf hiervan horen bij anti-islambeweging Pegida. De twaalfde arrestant is een 41-jarige vrouw uit Rheden, die om onbekende redenen een steekwapen bij zich had.

Drie mannen uit Utrecht en Leiden die donderdag en vrijdag werden opgepakt wegens opruiing op sociale media zijn zaterdag naar huis gestuurd. Ze moesten Apeldoorn direct verlaten op last van de officier van justitie. Justitie neemt nog een besluit over hun vervolging, zegt de politie.