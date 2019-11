Buggyfiles voor de leeuwen in Blijdorp

Tijdens de landelijke stakingsdag in het onderwijs liep men Diergaarde Blijdorp behoorlijk onder de voet.

Laura van Voorst (37) leest een bordje voor aan haar kroost: het zijn de zebra’s die het gras eten, niet de giraffen die in hetzelfde veld staan. Zoon Fender (5) heeft er eigenlijk geen oren naar en stuift richting de fontein verderop, waar een paar eendjes dobberen. De dierentuin liet kinderen gisteren gratis binnen vanwege de grote lerarenstaking. „We zijn hier wel vanwege de staking ja”, zegt Van Voorst. Niet vanwege het geld? „Nee, maar wat gingen we anders doen?” Kinderen onder de twaalf betalen vandaag geen entree, en per betalende volwassene mogen er vijf mee naar binnen. Daarmee loopt zowel de korting als het bezoekersaantal hoog op.

Foto: ANP - Bart Maat

Mopperende ouders

De staking is volgens Van Voorst wel terecht, want ze merkt aan de docenten dat de werkdruk te hoog is. Die beginnen fris aan de week maar zijn op woensdag al doodop. Eigenlijk moeten de docenten hun lokaal zelf ook nog schoonhouden, maar daar komen ze helemaal niet aan toe, dus helpen veel ouders een handje mee. Keurig gecommuniceerd via een appgroep.

„Soms hoor je wel ouders mopperen, maar dat is volgens mij onmacht want zij zitten ook gewoon in de knoop met hun werk”, zegt de moeder van twee. „Dan denk ik; laat de boel op een dag als deze maar gewoon eens gecontroleerd ontsporen, dan gebeurt er misschien eens wat. Anders zit je wegens ziekte van docenten met hetzelfde probleem, maar merkt niemand daar verder iets van.”

Foto: ANP - Bart Maat

Onzin

Dat sentiment lijkt breed gedragen vandaag in de dierentuin. Voor de stakingsacties vandaag klinkt bijna unaniem begrip. Bijna dan, want voor het olifantenverblijf treffen we twee moeders met hun drie kinderen uit Oude Wetering, ten noorden van Alphen aan den Rijn. „We zijn blij met de actie van het dierenpark, anders was het veel te duur om te gaan”, zegt er een stellig. Als de kinderen niet gratis naar binnen mochten, hadden zij de rit van drie kwartier niet gemaakt. Over de staking zelf zijn ze niet te spreken. „Een beetje onzin vind ik het, waar wij vandaan komen vallen de docenten echt niet om van het werk.”

Foto: ANP - Bart Maat

Record

Op een doorsnee novemberwoensdag telt de Rotterdamse dierentuin zo’n 1600 dierenliefhebbers. Dat zijn er vandaag om 12.00 uur al meer dan 11.000, en voor de ingang staat een dikke rij van ouders, kinderwagens en vooral heel veel kinderen. Volgens het personeel zijn de bezoekers vandaag „diverser dan gewoonlijk en stukken meer kind.” De teller passeert uiteindelijk de 15.000, daarmee wordt bijna het bezoekersrecord van dit jaar verbroken: een dikke 16.000, maar dat was verspreid en op een zomerdag inclusief avonddrukte. Vandaag sluit het park al voordat de stamppot op tafel komt.

Dat de opkomst dik twee keer meer is dan verwacht vormt verder weinig problemen, volgens het personeel. „Het park kan het aan. Toen vanochtend bleek dat er zoveel mensen op het park afkwamen hebben we de mensen vanuit het kantoor ook laten bijspringen in de horeca.”

Foto: ANP - Bart Maat

File voor de vissen

Edwin Kroon (49) viel het stiekem wel een beetje tegen. Op de snelweg stonden zij al in de file, eenmaal binnen bleek het eigenlijk ook echt te druk. Eigenlijk wilden zij op een andere dag gaan, maar nu de kinderen vrij waren liet hij zich toch overhalen door de gratis entree. „Je merkt ook dat de dieren wat nerveus worden door de drukte, die lopen maar wat heen en weer.” Dochter Thijsje (8) plukt de laatste kruimels appelflap van haar schoteltje. Die heeft het prima naar haar zin, al was het jammer dat er zoveel kindjes tegen het raam van het Oceanium geplakt stonden dat ze nauwelijks vissen heeft kunnen zien.

We zien veel lachende kinderen, maar niet iedereen is blij met de actie van Blijdorp. Twee jongetjes rennen rond in felgele jassen, eenvoudig te spotten tussen de menigte. Moeder Ayse (32) kijkt vanaf een bankje toe, maar heeft het zelf niet enorm naar haar zin. „Dat de staking vandaag viel was voor ons eigenlijk een tegenvaller, nu is het veel te druk. We hadden het bezoek al een tijdje op de planning staan en de jongste wilde niet op een ander moment. Wel begrijpelijk dat er zoveel gebruik van wordt gemaakt natuurlijk. Ik geef mensen die het normaal minder makkelijk kunnen betalen en kinderdagverblijven absoluut geen ongelijk.”

Foto: ANP - Bart Maat

BSO mag het oplossen

Een stevige stoet van kinderen en buggy’s schuifelt langs felgekleurde ibissen (vogels) in een grote kooi, op links tuft de dierenparktrein voorbij: afgeladen vol. Even verderop telt BSO de Ballenbende uit Rossum (Gelderland) de presentie. Veertien kinderen in felgele hesjes zitten op een kluitje met hun pakjes appelsap rond de drie begeleidsters.

Zij maken dankbaar gebruik van de gratis entree voor kinderen, al hadden de begeleidsters naar eigen zeggen anders ook wel een leuke activiteit kunnen verzinnen. Die snappen de staking heel goed, en het is voor hen ook een leuk uitje vandaag, al plaatsen zij ook een kanttekening. „De kinderopvang mag het oplossen”, zegt Laura (24). „Die staking voert bij ons de druk op en ook bij buitenschoolse opvang zijn flinke tekorten. Wat mij betreft mogen die ook wel eens gaan staken.”