Britse politica in opspraak om sexy rol in casinoreclame

Claire Malcomson is in opspraak geraakt in eigen land. De Britse politica acteerde in 2019 namelijk in de reclame van een Belgisch casino en deed dat op opvallende wijze.

In de commercial is Malcomson namelijk te zien in een latex pakje. Ook draagt ze netkousen en heeft ze een zweep in haar handen. De video kwam aan het licht, omdat Malcomson een stuk meer in de spotlights staat nu ze kans maakt om in het Lagerhuis terecht te komen.

Volledig aangekleed

De politica die bij de Liberaal-Democraten hoort, vindt alle onstane ophef overdreven. „Er niets pikants. Ik ben volledig aangekleed. Als je in een liberale maatschappij zoiets al niet meer kan doen. Het is bedoeld als grapje.”

Toch lijkt ze zich wat aan te trekken van al het commentaar. Ze liet zich namelijk ontvallen dat ze niet weer deel zal nemen aan een dergelijke reclame, omdat het haar reputatie kan schaden.