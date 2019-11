Bright Day: Een blik op de toekomst

Techliefhebbers konden dit weekend hun hart ophalen op Bright Day. Van droneraces tot robots en 8k tv’s: het was allemaal op het techfestival in Vijfhuizen.

Het techfestival is opgedeeld in drie shifts die ieder vier uur duren. Zo kunnen bezoekers meer gadgets testen en worden extreem lange rijen voorkomen. Meteen naast de ingang is een enorm groot leeg speelveld uitgezet. Een grote groep mensen heeft zich om de ruimte heen verzameld. Een tot de tanden bewapend politieteam is in virual reality op zoek naar een gevaarlijke terrorist. Ze worden op de voet gevolgd door een filmploeg. Want niemand minder dan YouTube-ster JohnQuote is met de troepen van de landmacht mee op missie.

Het programma heet SUIT, vertelt Kapitein Pieter van Rossum. „De gevechtseenheden binnen de landmacht gebruiken dit programma om hun skills in stedelijk gebied – het vechten in huizen – op peil te houden.” Het systeem is makkelijk verplaatsbaar en dat is handig. „We staan aan het begin van een nieuwe revolutie qua opleiden en trainen binnen de landmacht en dit systeem zal daar onderdeel van zijn.”

Er is veel belangstelling voor het spel. Helaas kunnen maar een paar bezoekers SUIT uitproberen. Via een loting wordt bepaald wie dat zijn. Een van de gelukkigen is Max (11) uit Haarlem. Terwijl hij zich met de soldaten over het speelveld beweegt, volgen vader, opa en drie schoolvriendjes zijn avontuur via een groot scherm. Omdat hij minderjarig is, mag hij geen wapen dragen. Maar dat drukt de pret niet. „Het was echt superleuk,” zegt hij na afloop, terwijl hij zijn frietje doopt in een cyaanblauwe saus. Maar, geeft hij toe, zijn favoriete evenement van de dag was toch wel de dronerace.

Drones

En dat is niet gek. Achterin de evenementhal halen drones de moeilijkste kapriolen uit. De robots kunnen snelheden halen van wel 130 kilometer per uur, zonder enige moeite knallen ze om de obstakels heen. „Het is een serieuze sport”, zegt Patrick Coumans, voorzitter van The Drone Racing Federation. In China is het al enorm groot en wordt de sport op hoog niveau gespeeld. „Helaas zit de wetgeving in Nederland niet mee, en mogen we niet buiten vliegen. Daarom kunnen we alleen in grote hallen onze sport beoefenen, hopelijk verandert dat in de toekomst.”

Ook pakketservice DPD hoopt op die wetswijziging. Het bedrijf opende deze week haar eerste drone bezorgservice in de Franse Alpen, vertelt DPD innovatie specialist Bruno Fabre. „Het is een snellere, veel minder vervuilende manier om pakketten te vervoeren.” Volgens hem is het de toekomst van het vervoeren van pakjes. „Misschien komt je bestelling over tien jaar wel per drone in plaats van met een bestelbusje.”

Gamen

Bij de stand van Samsung zitten twee jongens van tien jaar fanatiek te gamen op een 8K QLED tv. Het scherm zelf is minstens twee keer groter dan de jongens zelf. De stands met games zijn mateloos populair onder het veelal uit pubers met vaders bestaande publiek. Bij de stand van gameontwikkelaar Ubisoft staan de bezoekers rijendik te wachten tot ze een spel kunnen spelen. Verreweg het populairste spel is Rainbowsix Siege, zegt standhouder Milan. Ondanks dat het spel al vier jaar op de markt is, willen de gamefanaten het maar al graag spelen. „Dat komt door de set-up die wij hier hebben”, zegt Milan. „Je kan hier tegenover elkaar vijf tegen vijf spelen, net als bij de pro’s. De spelers vinden het vet om het gezicht van hun tegenstander te zien als ze hem killen.” Naast de ‘shooter’ is er de mogelijkheid om vanuit een Formule 1-bolide een racegame te spelen. Door de opzet lijkt het net alsof je zelf in de wagen over Zandvoort scheurt.

Foto: Mediacentrum Defensie/Paul Tolenaar

Op Bright Day blijft het niet bij virtueel racen. Ook echte voertuigen kunnen worden uitgeprobeerd. Zoals de elektrische scooter Brekr, die lijkt op een soort futuristische Harley Davidson. Vanaf april is het voertuig op de markt, vertelt eigenaar Jasper Hagedoorn, terwijl er achter hem een jongen op een elektrische step voorbijschiet. „In China zijn tweetaktmotoren al verboden, hier in Nederland nog niet. Die dingen zijn veel te vervuilend, daarom wilde ik een mooi schoon, alternatief product maken.” Groener rijden is het enige voordeel dat de scooters bieden. Voor een volle accu betaal je namelijk zo’n negentig cent, en daarmee moet je honderd kilometer kunnen rijden.

Inmiddels is de shift voorbij en is het aan de volgende groep bezoekers om zich in de toekomst te wanen.